ПСЖ работает над трансфером вратаря «Пармы» Зиона Судзуки

·43·Спорт
ПСЖ работает над трансфером вратаря «Пармы» Зиона Судзуки

Чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» начал работу над переходом вратаря итальянской «Пармы» Зиона Судзуки, чтобы усилить линию ворот. По информации издания Ле Парисиен, парижский клуб готов выделить до 40 миллионов евро на трансфер 23-летнего японского футболиста. Об этом сообщает Goal.com.

Руководство «Пари Сен-Жермен», в частности спортивный советник Луис Кампос и главный тренер Луис Энрике, высоко оценивает потенциал молодого вратаря. Азиатский голкипер привлёк внимание парижан опытом выступлений в Серии А и огромным потенциалом для роста. Клуб намерен заложить фундамент на будущее благодаря его трансферу.

План трансфера и аренды

Как сообщает Ле Парисиен, даже в случае приобретения Зиона Судзуки он может не сразу присоединиться к основному составу парижского клуба. Руководство ПСЖ всерьёз рассматривает вариант отправить футболиста в аренду в другую команду, чтобы он набрался опыта и получил стабильную игровую практику.

По информации итальянской прессы, туринский «Ювентус» также изучает возможность арендовать этого вратаря. Хотя туринцы отказались от конкуренции с ПСЖ в борьбе за полноценный трансфер, они хотят видеть футболиста в своей команде на временной основе.

Конкуренция среди вратарей в Париже

В настоящее время в столице Франции продолжается острая конкуренция между Матвеем Сафоновым и Люка Шевалье. Ни один из этих вратарей при Луисе Энрике не может полностью гарантировать себе место в основном составе, что ещё больше усиливает конкуренцию на последнем рубеже.

Несмотря на потерю места в составе в прошлом сезоне, Шевалье намерен остаться в Париже и побороться за позицию основного вратаря. В предсезонных матчах тренерский штаб предоставляет возможности обоим голкиперам, поэтому иерархия вратарей пока формируется заново.

ПСЖЗион СудзукиЧемпионат ФранцииТрансферыСерия A
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Jahongir Tursunov
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