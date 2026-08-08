Представлен электрофэтбайк Джуикед Скрамблер Хардтаил

Американская компания Джуикед официально представила новую модель — электрофэтбайк Скрамблер Хардтаил в версии с двумя аккумуляторами. По данным Иксбт.ком, транспортное средство оснащено почти 2 кВ·соат запаса энергии и очень мощным мотором, поэтому подходит не только для поездок по городу, но и для дальних путешествий. Об этом сообщает .

Представленная новая модель оснащена двумя аккумуляторными блоками. Их общая мощность при напряжении 52 В составляет 1996 В·соат, а суммарная ёмкость — 38,2 А·соат. По оценке производителя, такого запаса энергии достаточно, чтобы проехать до 200 километров на одном заряде.

Технические возможности и ходовая часть

За движение велосипеда отвечает электромотор, установленный на заднем ведущем колесе. Его номинальная мощность составляет 750 В, а в пиковом режиме показатель достигает 1764 В (2,4 л.с.); крутящий момент равен 90 Н·м. Такие высокие характеристики обеспечивают динамичную и надёжную работу техники.

Конструктивно Скрамблер Хардтаил оснащён широкими шинами, гидравлическими дисковыми тормозами и передней подвеской. На руле также установлен специальный дисплей, отображающий скорость, заряд аккумуляторов и оставшийся запас хода. Интересно, что модель получила специальный родительский режим, позволяющий ограничить максимальную скорость с помощью ПИН-кода.

Цена и доступность для покупки

Эта версия отличается от ранее представленной модели Скрамблер Фулл Суспенсион отсутствием заднего амортизатора. Это упростило конструкцию и позволило снизить цену, однако комфорт на неровных дорогах может немного уменьшиться. Тем не менее длинное сиденье и мотоциклетный силуэт, характерные для семейства Скрамблер, сохранились.

Новый Скрамблер Хардтаил с двумя аккумуляторами выпускается в трёх цветах — чёрном, коричневом и оранжевом. Рекомендованная цена составляет 2244 доллара, однако на старте продаж действует скидка 245 долларов. В настоящее время этот электрофэтбайк доступен для заказа на официальном сайте производителя.