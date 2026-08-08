Арсенал всерьёз рассматривает трансфер Кенана Йылдыза

Одна из ведущих команд Английской Премьер-лиги, лондонский Арсенал, начал активно работать на трансферном рынке, чтобы усилить линию атаки. По информации, дошедшей до Лондона, руководство клуба обратило внимание на талантливого полузащитника Кенана Йылдыза, выступающего за итальянский Ювентус. Этот шаг рассматривается как часть планов клуба по выводу атаки на новый уровень. Об этом сообщает Goal.com .

Согласно информации издания Ла Стампа, изначально «канониры» поставили главной целью приобретение звезды Реал Мадрида Винисиуса Жуниора. Однако после того, как бразильский футболист подписал новый многолетний контракт с мадридским клубом, эта трансферная мечта рухнула. После этого скауты лондонского клуба сразу переключили внимание на другой альтернативный вариант.

Талант сборной Турции — цель лондонцев

Молодой турецкий футболист Кенан Йылдыз, родившийся в 2005 году, за короткое время заслужил широкое признание в европейском футболе. В настоящее время он выступает за Ювентус под десятым номером и благодаря своей универсальной игре стал одним из лидеров команды. Особенно уверенные выступления Йылдыза на международной арене и в составе сборной Турции привлекли внимание ведущих клубов Европы.

Арсенал как раз искал такого энергичного и техничного футболиста, способного усилить линию атаки. Поэтому Йылдыз занимает одно из самых высоких мест в трансферном списке английского клуба. Тренерский штаб высоко оценивает потенциал молодого таланта и уверен, что он быстро адаптируется к Премьер-лиге.

Жёсткая позиция туринцев

Однако итальянский гранд Ювентус не намерен легко расставаться со своей молодой звездой. Руководство туринского клуба понимает, что Йылдыз — будущее команды, и готово отклонять любые предложения о его продаже. Согласно сообщениям прессы, руководство «старой синьоры» согласится сесть за стол переговоров по футболисту лишь при одном условии.

По данным источников, клуб, желающий приобрести Кенана Йылдыза, должен представить официальное предложение, значительно превышающее 100 миллионов евро. Такая огромная сумма показывает, насколько твёрда позиция туринского клуба и что футболист не будет продан на обычных условиях.

Пока интерес Арсенала к игроку не перерос в официальное предложение. Однако ожидается, что в ближайшие дни ситуация на трансферном рынке прояснится, а также станет известно, как лондонцы ответят на требования Ювентуса. Если сделка состоится, она наверняка станет одним из самых громких трансферов текущего сезона.