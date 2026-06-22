Испания — Саудовская Аравия 4:0 (смотрите голы)
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Продолжаются матчи 2-го тура чемпионата мира.
В группе Н Испания (4) забила четыре безответных мяча в ворота Саудовской Аравии (1). Ямаль забил свой первый гол на чемпионатах мира, а Оярсабаль отметился дублем и голевой передачей.
ЧМ-2026. Группа Н. 2-й тур
Испания — Саудовская Аравия 4:0
21 июня. Атланта
Голы: Ямаль (10), Оярсабаль (21, 24), Аль-Тамбакти (49, автогол).
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