Испания — Саудовская Аравия 4:0 (смотрите голы)

Продолжаются матчи 2-го тура чемпионата мира.

В группе Н Испания (4) забила четыре безответных мяча в ворота Саудовской Аравии (1). Ямаль забил свой первый гол на чемпионатах мира, а Оярсабаль отметился дублем и голевой передачей.

ЧМ-2026. Группа Н. 2-й тур

Испания — Саудовская Аравия 4:0

21 июня. Атланта

Голы: Ямаль (10), Оярсабаль (21, 24), Аль-Тамбакти (49, автогол).