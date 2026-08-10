Джефф Безос может приобрести долю в «Ливерпуле»

·41·Спорт
Джефф Безос может приобрести долю в «Ливерпуле»

В структуре собственности одного из лидеров Английской Премьер-лиги — «Ливерпуля» — ожидаются серьезные изменения. Как сообщает Sky News, один из богатейших людей мира, основатель Amazon Джефф Безос, близок к завершению переговоров о покупке миноритарной доли в мерсисайдском клубе. Об этом сообщает . Goal.com

Эта сделка может существенно повлиять на будущее одного из самых влиятельных футбольных клубов мира — команды с «Энфилда». Джефф Безос участвует в процессе в составе консорциума влиятельных миллиардеров. По данным СМИ, группа планирует приобрести почти треть английского клуба.

Инвестиционный консорциум и новые партнеры

По информации Goal.com, инвестиционную группу возглавляет Амит Бхатия. В состав консорциума также входит один из сооснователей Facebook Эдуардо Саверин. Амит Бхатия обладает значительным опытом в спортивном бизнесе и ранее владел долей в клубе «Куинз Парк Рейнджерс».

Компания Фенвай Спортс Груп (ФСГ), которая в настоящее время владеет клубом, неоднократно заявляла о своей открытости к привлечению внешних инвестиций. В официальном заявлении отмечается, что инвестиционная группа во главе с Амитом Бхатией выразила желание вложить стратегические инвестиции в «Ливерпуль», а стороны активно продолжают переговоры.

Финансовые возможности и конкуренция

Если сделка будет успешно завершена, «Ливерпуль» получит серьезную финансовую поддержку в конкуренции с клубами, обладающими государственными ресурсами, такими как «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». По данным Форбес, личное состояние Джеффа Безоса превышает 280 миллиардов долларов, а ранее миллиардер проявлял интерес к командам НФЛ.

При управлении ФСГ «Ливерпуль» был спасен от тяжелого финансового положения и добился крупных побед в Английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Ожидается, что приход новых партнеров еще больше укрепит позиции клуба на мировой арене. Официальное объявление, вероятно, будет сделано до конца этой недели.

ЛиверпульДжефф БезосАнглийская Премьер-лигаFSGФутбольные Трансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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