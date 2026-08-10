В магазине приложений Google Play запустили платежную систему Venmo

Компания Google представила новую финансовую возможность для пользователей своего цифрового магазина Google Play. По данным иксбт.ком, теперь пользователи в США смогут оплачивать приложения, игры, подписки и другой цифровой контент с помощью популярного сервиса Venmo. Нововведение призвано сделать процесс цифровых покупок еще удобнее. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Новая функция позволит покупателям напрямую использовать кошелек Venmo, а также подключенные к нему банковские счета и карты. Кроме того, с помощью этого способа можно будет оставлять чаевые создателям контента в различных приложениях и оплачивать регулярные подписки. Пользователи смогут легко подключить аккаунт Venmo через раздел способов оплаты в своем профиле.

Расширение экосистемы цифровых платежей

В настоящее время Google Play предлагает пользователям различные финансовые инструменты. Платформа уже поддерживает цифровые кошельки PayPal и Cash App, а также банковские карты ведущих платежных систем, включая Американ Экспресс, Visa, Mastercard, Дисковер и ДжКБ. За пределами США компания также тестирует возможность оплаты цифровых покупок наличными через местные магазины.

Этот шаг был предпринят на фоне стремительного роста объема цифровых транзакций на рынке мобильных приложений. По данным аналитической компании Сенсор Товер, общие расходы пользователей по всему миру на встроенные покупки в магазинах iOS и Google Play значительно выросли. В 2025 году этот показатель превысил 167 миллиардов долларов, увеличившись на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.