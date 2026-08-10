КАЛБ резко повышает качество аккумуляторов для электромобилей

Крупный китайский производитель аккумуляторов КАЛБ начал масштабные внутренние технические реформы после массового выхода из строя батарей в электромобилях GAC. По данным иксбт.ком, эти меры направлены на усиление производственного контроля, повышение требований к качеству элементов, а также коренной пересмотр системы работы с сырьём и клиентами. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Причиной проблемы стали неисправности ЛФП-батарей ёмкостью 177 А·ч, установленных в автомобилях GAC Аион. В первой половине июля на китайских платформах для жалоб потребителей было зарегистрировано целых 182 обращения. Выяснилось, что потенциально проблема может затронуть около 213 000 автомобилей, а неисправность возникала примерно в 4,7 процента случаев.

Новые стандарты контроля качества

После возникшей ситуации компания GAC продлила гарантию на аккумуляторы до восьми лет или 300 000 километров. В свою очередь, КАЛБ обязалась бесплатно проводить диагностику и обслуживание для устранения неисправностей. Производитель берёт технологические процессы под строгий контроль, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

В частности, КАЛБ значительно усилила контроль толщины и плотности покрытия электродов. Теперь допустимое отклонение поверхностной плотности должно строго укладываться в пределы ±1,5 процента. Это имеет важное значение для обеспечения долгосрочной стабильности и безопасности аккумуляторов.

Аудит производства и сырья

В рамках совершенствования технологических процессов также усилен контроль влажности и точки росы во время заливки электролита. Если раньше проверялись только выборочные образцы в рамках ежедневного контроля, то теперь отдельно анализируется каждый произведённый рулон.

Кроме того, компания проводит полный аудит запасов сырья, клеев, изоляционных материалов и добавок, закупленных в 2022–2023 годах. Все эти меры призваны повысить стандарты безопасности в мировой индустрии электромобилей.