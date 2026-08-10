КАЛБ резко повышает качество аккумуляторов для электромобилей

·36·Технологии
КАЛБ резко повышает качество аккумуляторов для электромобилей

Крупный китайский производитель аккумуляторов КАЛБ начал масштабные внутренние технические реформы после массового выхода из строя батарей в электромобилях GAC. По данным иксбт.ком, эти меры направлены на усиление производственного контроля, повышение требований к качеству элементов, а также коренной пересмотр системы работы с сырьём и клиентами. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Причиной проблемы стали неисправности ЛФП-батарей ёмкостью 177 А·ч, установленных в автомобилях GAC Аион. В первой половине июля на китайских платформах для жалоб потребителей было зарегистрировано целых 182 обращения. Выяснилось, что потенциально проблема может затронуть около 213 000 автомобилей, а неисправность возникала примерно в 4,7 процента случаев.

Новые стандарты контроля качества

После возникшей ситуации компания GAC продлила гарантию на аккумуляторы до восьми лет или 300 000 километров. В свою очередь, КАЛБ обязалась бесплатно проводить диагностику и обслуживание для устранения неисправностей. Производитель берёт технологические процессы под строгий контроль, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

В частности, КАЛБ значительно усилила контроль толщины и плотности покрытия электродов. Теперь допустимое отклонение поверхностной плотности должно строго укладываться в пределы ±1,5 процента. Это имеет важное значение для обеспечения долгосрочной стабильности и безопасности аккумуляторов.

Аудит производства и сырья

В рамках совершенствования технологических процессов также усилен контроль влажности и точки росы во время заливки электролита. Если раньше проверялись только выборочные образцы в рамках ежедневного контроля, то теперь отдельно анализируется каждый произведённый рулон.

Кроме того, компания проводит полный аудит запасов сырья, клеев, изоляционных материалов и добавок, закупленных в 2022–2023 годах. Все эти меры призваны повысить стандарты безопасности в мировой индустрии электромобилей.

CALBGACЭлектромобилиАккумуляторыТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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