Искусственный интеллект ищет новые материалы, защищающие микрочипы от перегрева

·46·Технологии
Искусственный интеллект ищет новые материалы, защищающие микрочипы от перегрева

Современные чипы, выполняющие задачи искусственного интеллекта, сильно нагреваются, поэтому центры обработки данных потребляют много электроэнергии и требуют сложных систем охлаждения. Как сообщает TechCrunch, предприниматели снова обращаются к самому искусственному интеллекту, чтобы решить эту проблему. Стартап Дисдисковеред Материалс объявил о планах использовать агентов ИИ для поиска новых материалов, которые позволят создавать более эффективные интегральные схемы. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

После успешного прохождения программы Й Комбинатор новая компания объявила о закрытии посевного инвестиционного раунда на 9 миллионов долларов под руководством Лигхтспид Индиа Партнерс. В проект также инвестировали Пеак КсВ Партнерс и известные бизнес-ангелы Пол Грэм, Гокул Раджарам и Тарик Шипар. Основатели компании Адвайт Шридхар и Акаш Рамдас объединили свой опыт: Рамдас получил докторскую степень по материаловедению в Стэнфордском университете, а Шридхар работал над агентами в Персона AI и Лума Лабс.

Поиск материалов с помощью искусственного интеллекта

Основатели разработали конвейер для генерации идей новых материалов, используя модели Anthropic в специализированном программном обеспечении. Затем они запускают обученные ими фундаментальные физические модели, чтобы проверить, действительно ли материалы-кандидаты представляют интерес. По словам Шридхара, во время докторской работы Рамдас проверял около 20 гипотез в день, а сегодня эти агенты тестируют тысячи идей, работая в облаке круглосуточно.

Сегодня Дисковеред Материалс представила сотни образцов новых материалов, а также платформу Материал Дисковерй Бенч, предназначенную для отслеживания того, как современные модели справляются с этой задачей. Хотя компании МатНекс, SandboxAQ и КуспАИ также запускали подобные инициативы, Дисковеред Материалс надеется добиться успеха благодаря особому вниманию к проблемам тепловыделения в полупроводниковых материалах.

Инженерные трудности и перспективы

Стартап утверждает, что уже открыл несколько новых веществ, свойства которых соответствуют характеристикам существующих материалов, используемых крупными производителями чипов, однако подробности не раскрывает. Одна из главных инженерных проблем заключается в том, что даже при обнаружении материала, снижающего выделение тепла или способствующего его отводу, изготовить из него чип может быть крайне сложно, а его электрические свойства могут ухудшиться.

По словам партнёра Лигхтспид Хеманта Мохапатры, возглавившего инвестиционный раунд, это похоже на своеобразную головоломку, в которой приходится играть с атомными структурами. Материал будет полезен в реальном мире только в том случае, если все его свойства одновременно окажутся подходящими. Мохапатра считает, что по мере совершенствования моделей прогнозирование новых веществ превратится в обычную услугу, однако преимущество Дисковеред Материалс заключается в глубокой экспертизе основателей и возможности быстро проводить эксперименты.

Искусственный ИнтеллектМикрочипыТехнологииСтартапыИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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