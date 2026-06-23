Самый долгий матч: Франция обыграла Ирак и вышла в плей-офф (видео)

Чемпионат мира, проходящий на полях США, Канады и Мексики, продолжает преподносить неожиданные рекорды и драмы. Поединок между сборными Франции и Ирака во 2-м туре группы «И» запомнится болельщикам не только голами, но и экстраординарным событием, вошедшим в историю футбола.

В матче, прошедшем на величественном стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии, европейский гранд не оставил соперникам ни единого шанса и 3:0 одержал уверенную победу.

Шоу звезд: дубль Мбаппе и исторический гол Дембеле

Встреча прошла при полном тактическом преимуществе французов, и лидеры команды смогли проявить себя:

Килиан Мбаппе: Взяв на себя роль настоящего лидера на поле, он дважды поразил ворота соперника, оформив дубль.

Усман Дембеле: Действующий обладатель «Золотого мяча» зафиксировал в этом матче важный результат в своей карьере — он отметил свой дебютный гол на чемпионатах мира.

4-часовой марафон: капризы природы на стадионе

СпортйТВ сообщает, что этот поединок вошел в книгу рекордов как самый продолжительный матч в истории чемпионатов мира. В общей сложности встреча длилась целых 4 часа! Причиной стала не борьба на зеленом поле, а сильный шторм в небе над Филадельфией:

Незадолго до окончания первого тайма стадион накрыл сильный дождь и начались удары молний. Из соображений безопасности начало второго тайма было отложено на два часа.

Согласно специальным правилам штата, если на территории стадиона наблюдаются молнии, футболистам запрещено возвращаться на поле до тех пор, пока не пройдет минимум 30 минут после последнего разряда. Из-за этой строгой меры безопасности болельщикам и игрокам пришлось долго ждать старта второго тайма.

Франция укрепляет лидерство и выходит в плей-офф!

После победы в таком сложном и затяжном матче сборная Франции, набрав 6 очков в двух играх, стала явным лидером группы «И» и досрочно обеспечила себе путевку в плей-офф.

Французы проведут свой последний матч в групповом этапе 26 июня против сборной Норвегии. Несмотря на решенный вопрос о выходе из группы, эта встреча послужит для французов хорошей подготовкой перед плей-офф.