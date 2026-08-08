Реал Мадрид отказался от трансфера Родри и сосредоточился на таланте за 30 миллионов евро

·81·Спорт
Реал Мадрид отказался от трансфера Родри и сосредоточился на таланте за 30 миллионов евро

Мадридский «Реал» был вынужден кардинально изменить свои планы на трансферном рынке. Goal.com сообщает, что Флорентино Перес решил отказаться от главной цели, призванной усилить полузащиту команды, — лидера «Манчестер Сити». Причиной стало то, что опытный хавбек близок к переходу в стан главного конкурента — «Барселоны». Об этом Goal.com сообщает .

Изначально руководство «Реала» считало приоритетной задачей подписание именно испанского футболиста, который должен был привнести в центр поля опыт и тактическую дисциплину. Однако выбор игроком проекта каталонского клуба стал неожиданным поворотом, и «Королевский клуб» немедленно начал рассматривать другие варианты.

Новая трансферная стратегия и молодой талант

После этого скауты «Реала» обратили внимание на чемпионат Нидерландов. Молодая звезда Эредивизи Жорти Мокио стала запасным вариантом мадридцев стоимостью 30 миллионов евро. По данным «Фичахес», представители клуба уверены, что физические качества и огромный потенциал 18-летнего опорного полузащитника полностью соответствуют требованиям Ла Лиги.

Переход к этому варианту означает для мадридского клуба совершенно новую стратегию. Если Родри планировалось приобрести как готовую и дорогостоящую звезду, то воспитанник «Аякса» рассматривается в качестве долгосрочной инвестиции. Несмотря на юный возраст, он уже успел набраться значительного опыта в составе амстердамского клуба.

Переговоры с «Аяксом» обещают быть сложными

Жорти Мокио проявил себя на стадионе «Йохан Кройф Арена» и стал игроком основного состава команды. К моменту продления его контракта до апреля 2026 года он провёл 48 официальных матчей за главную команду и забил 6 голов. Его способность играть на нескольких позициях ещё больше повысила интерес руководства «Реала».

Однако переманить талантливого футболиста у нидерландского гранда будет непросто. «Аякс» не испытывает финансового давления, а долгосрочный контракт с игроком действует до 30 июня 2031 года. Хотя мадридский клуб изначально оценил трансфер в 30 миллионов евро, нидерландцы могут потребовать за свою звезду значительно большую сумму.

Теперь руководству «Реала» предстоит разработать тщательный план, чтобы в короткие сроки убедить как самого футболиста, так и его клуб изменить условия соглашения. Ожидается, что этот трансфер станет одним из самых обсуждаемых событий летнего окна.

Реал МадридРодриЖорти МокиоТрансферыЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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