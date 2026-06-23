Элдор Шомуродов: против Португалии сыграем без давления и с уверенностью

·42·Спорт
Элдор Шомуродов: против Португалии сыграем без давления и с уверенностью

Капитан сборной Узбекистана Элдор Шомуродов принял участие в пресс-конференции перед важным матчем против Португалии во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

Опытный нападающий отметил, что в национальной команде нет лишнего давления, и эта ситуация позволит «Белым волкам» действовать на поле более свободно и уверенно.

«Конечно, давления на нас нет. Поэтому, я думаю, нам будет проще, чем Португалии», — сказал Шомуродов.

По мнению капитана, в сборной Узбекистана сформировался очень хороший и сплоченный коллектив. Поскольку футболисты уже провели дебютный матч на мундиале, волнение и неопределенность перед первой игрой значительно уменьшились.

Несмотря на то, что результат матча против Колумбии оказался не таким, как ожидалось, команда убедилась в своих возможностях и показала, что способна достойно бороться на уровне чемпионата мира.

«У нас сформировалась отличная команда. После первой игры появилась уверенность, мы уже дебютировали. Теперь завтра выходим на поле за хорошим результатом», — подчеркнул он.

Шомуродов также добавил, что результат Португалии в первом туре не повлиял на планы узбекистанских футболистов. По его словам, сейчас не время слишком много думать об очках других команд и турнирной таблице.

«Мы не придали значения результату соперника в первом туре. Возможно, обсудим этот вопрос после третьего тура. Сейчас для нас самое главное — следующий матч», — отметил капитан национальной сборной.

Говоря о матче против Колумбии, Шомуродов признал, что в первом тайме некоторые тактические указания не были выполнены в полной мере. По его мнению, именно это привело к ошибкам на поле и позволило сопернику воспользоваться своими возможностями.

Теперь команда постарается не повторить эти недочеты в игре с Португалией. «Белые волки» намерены больше контролировать мяч, демонстрировать свой стиль и создавать опасные моменты у ворот соперника.

«Я думаю, что в первом тайме против Колумбии возникли ошибки из-за того, что мы не смогли полностью выполнить указания тренера. Завтра мы постараемся не повторять таких ошибок, показать свою игру, больше контролировать мяч и создавать моменты», — сказал Шомуродов.

Сардор также сообщил, что психологическое и физическое состояние футболистов хорошее. Он отметил, что волнение перед матчем на чемпионате мира естественно, но как только прозвучит первый свисток судьи, все внимание будет сосредоточено на игре.

«Все хорошо. Волнение — это естественное состояние. Однако с первой же минуты выхода на поле эти чувства забудутся», — сказал нападающий.

Шомуродов остановился на взаимопонимании на поле с одноклубником Аббосбеком Файзуллаевым. То, что два футболиста играют вместе и на клубном уровне, и проводят много времени на тренировках, положительно сказывается на их взаимодействии.

«Мы с Аббосом играем вместе и в клубе. На тренировках мы тоже всегда вместе. Поэтому могу сказать, что мы очень хорошо понимаем друг друга», — отметил капитан.

По мнению Шомуродова, в матче против Португалии командные действия, дисциплина и взаимовыручка будут важнее, чем мастерство отдельных игроков.

«Самое главное — действовать как единая команда и стремиться к достижению хорошего результата», — подчеркнул он.

Матч против Португалии станет еще одним серьезным испытанием для сборной Узбекистана. Несмотря на то, что соперник богат на звезд и считается одним из фаворитов турнира, «Белые волки» намерены выйти на поле без страха, уверенно и за положительным результатом.

Эльдор ШомуродовУзбекистанПортугалияКолумбия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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