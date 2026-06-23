ЧМ-2026. Алжир вырвал волевую победу в матче с Иорданией

·2·Спорт
ЧМ-2026. Алжир вырвал волевую победу в матче с Иорданией

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Иордании и Алжира завершился победой номинальных гостей со счетом 2:1.

Поединок начался успешно для Иордании. Игрок сборной Аль-Рашдан открыл счет, отправив мяч в ворота соперника. После этого иорданцы постарались удержать преимущество.

Однако во втором тайме Алжир нарастил темп и усилил давление на ворота оппонента. Действия представителей Африки принесли результат на 69-й минуте: Бенбуали забил гол, сравняв счет.

На 82-й минуте встречи Гуири стал автором победного гола. Таким образом, Алжир, пропустивший первым, сумел переломить ход игры и заработать важные три очка.

Несмотря на серьезное сопротивление футболистов Иордании на протяжении всего матча, им не удалось изменить результат в последние минуты.

ЧМ-2026. Группа J. 2-й тур
23 июня. Санта-Клара. «Левайс Стэдиум»
Иордания — Алжир 1:2
Голы: Ар-Рашдан 36 — Бенбуали 69, Гуири 82.

Иордания — Абу Лейла, Хаддад, Нассиб, Алараб, Абу Дахаб, Абу Таха, Ар-Рашдан, Ар-Равабде, Аль-Марди, Олван, Ат-Тамари.
Алжир — Зидан, Бельгали, Аит-Нури, Бенсебаини, Махди, Зирруки, Будаи, Маза, Марез, Шаиби, Гуири.

В третьем туре группового этапа Алжир встретится со сборной Австрии, а Иордания смерится силами с одним из главных фаворитов чемпионата мира — Аргентиной.

Матчи последнего тура имеют решающее значение для обеих команд с точки зрения возможности выхода в следующий этап.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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