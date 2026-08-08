Макгрегор ждет сенсации: он сделал прогноз на бой с Махачевым

В полусреднем весе UFC приближается один из крупнейших боев года. Действующий чемпион Ислом Максачев будет защищать свой пояс в поединке против не 23-летнего, а 28-летнего ирландца Иан Мачадо Гаррй, и перед этим противостоянием свой выбор сделал и Конор Макгрегор.

Ирландская звезда ММА верит в шансы своего соотечественника. Назвав Гаррй «настоящим хищником», Макгрегор подчеркнул, что тот способен победить Максачев и стать чемпионом UFC.

Макгрегор не стал скрывать свой выбор

Конор Макгрегор открыто выразил поддержку Иан Мачадо Гаррй перед его самым сложным испытанием.

«Гаррй — настоящий хищник. Я верю, что он победит Максачев и станет чемпионом UFC», — написал Макгрегор.

Этот прогноз не случаен. С самого начала карьеры Гаррй не скрывал намерения идти по стопам Макгрегора, а в официальном профиле UFC также рассказал, что именно восхождение Конора вдохновило его всерьез заняться ММА. Сейчас профессиональный рекорд ирландца составляет 17 побед и одно поражение.

Какие проблемы Гаррй может создать Максачев?

Главные оружия Иан Мачадо Гаррй — использование роста и длины рук, контроль дистанции и подвижная ударная техника.

Сам он также сделал акцент именно на этих качествах перед боем с Максачев. Ирландец заявил, что его соперник еще не встречался с настолько высоким и мобильным оппонентом, и выразил готовность помериться силами с чемпионом даже в борьбе.

В последних боях Гаррй победил Белал Мухаммад и Карлос Пратес. В 11 поединках в UFC он потерпел всего одно поражение, и именно эта серия привела его к титульному бою.

А Максачев подготовил другой план

Однако действующий чемпион также хорошо изучил стиль Гаррй.

По словам Максачев, ирландец стремится держать дистанцию и постоянно двигаться. Поэтому чемпион планирует оказывать на него давление, прижимать к стенке, переводить бой в партер и физически изматывать соперника.

Максачев даже заявил, что намерен завершить бой в течение трех раундов. Его план заключается в том, чтобы не позволить Гаррй свободно передвигаться и перевести поединок в борьбу, где он особенно силен.

Когда состоится UFC 330?

Бой Максачев — Гаррй станет главным событием турнира UFC 330. Согласно официальной информации UFC, турнир пройдет 15 августа на Ксфинитй Мобиле Арена в Филадельфии, США. По времени Узбекистана основной кард придется на 16 августа.

Это будет первая защита Максачев чемпионского пояса в полусреднем весе. Гаррй же впервые в карьере выйдет в октагон за титул чемпиона UFC.

Сбудется ли прогноз Макгрегора?

На бумаге фаворитом является Максачев. Его борьба, контроль в партере и опыт больших боев могут стать огромной проблемой для Гаррй.

Однако контроль дистанции, скорость и нестандартные движения ирландца способны изменить сценарий поединка. Похоже, именно на эти качества и рассчитывает Макгрегор.

16 августа на все вопросы ответит сам октагон: сможет ли Максачев вновь доказать свое чемпионство или произойдет ирландская сенсация, которую ждет Макгрегор?

Оставьте свое мнение в комментариях и поделитесь статьей со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.