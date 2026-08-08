Макгрегор ждет сенсации: он сделал прогноз на бой с Махачевым

·93·Спорт
Макгрегор ждет сенсации: он сделал прогноз на бой с Махачевым

В полусреднем весе UFC приближается один из крупнейших боев года. Действующий чемпион Ислом Максачев будет защищать свой пояс в поединке против не 23-летнего, а 28-летнего ирландца Иан Мачадо Гаррй, и перед этим противостоянием свой выбор сделал и Конор Макгрегор.

Ирландская звезда ММА верит в шансы своего соотечественника. Назвав Гаррй «настоящим хищником», Макгрегор подчеркнул, что тот способен победить Максачев и стать чемпионом UFC.

Макгрегор не стал скрывать свой выбор

Конор Макгрегор открыто выразил поддержку Иан Мачадо Гаррй перед его самым сложным испытанием.

«Гаррй — настоящий хищник. Я верю, что он победит Максачев и станет чемпионом UFC», — написал Макгрегор.

Этот прогноз не случаен. С самого начала карьеры Гаррй не скрывал намерения идти по стопам Макгрегора, а в официальном профиле UFC также рассказал, что именно восхождение Конора вдохновило его всерьез заняться ММА. Сейчас профессиональный рекорд ирландца составляет 17 побед и одно поражение.

Какие проблемы Гаррй может создать Максачев?

Главные оружия Иан Мачадо Гаррй — использование роста и длины рук, контроль дистанции и подвижная ударная техника.

Сам он также сделал акцент именно на этих качествах перед боем с Максачев. Ирландец заявил, что его соперник еще не встречался с настолько высоким и мобильным оппонентом, и выразил готовность помериться силами с чемпионом даже в борьбе.

В последних боях Гаррй победил Белал Мухаммад и Карлос Пратес. В 11 поединках в UFC он потерпел всего одно поражение, и именно эта серия привела его к титульному бою.

А Максачев подготовил другой план

Однако действующий чемпион также хорошо изучил стиль Гаррй.

По словам Максачев, ирландец стремится держать дистанцию и постоянно двигаться. Поэтому чемпион планирует оказывать на него давление, прижимать к стенке, переводить бой в партер и физически изматывать соперника.

Максачев даже заявил, что намерен завершить бой в течение трех раундов. Его план заключается в том, чтобы не позволить Гаррй свободно передвигаться и перевести поединок в борьбу, где он особенно силен.

Когда состоится UFC 330?

Бой Максачев — Гаррй станет главным событием турнира UFC 330. Согласно официальной информации UFC, турнир пройдет 15 августа на Ксфинитй Мобиле Арена в Филадельфии, США. По времени Узбекистана основной кард придется на 16 августа.

Это будет первая защита Максачев чемпионского пояса в полусреднем весе. Гаррй же впервые в карьере выйдет в октагон за титул чемпиона UFC.

Сбудется ли прогноз Макгрегора?

На бумаге фаворитом является Максачев. Его борьба, контроль в партере и опыт больших боев могут стать огромной проблемой для Гаррй.

Однако контроль дистанции, скорость и нестандартные движения ирландца способны изменить сценарий поединка. Похоже, именно на эти качества и рассчитывает Макгрегор.

16 августа на все вопросы ответит сам октагон: сможет ли Максачев вновь доказать свое чемпионство или произойдет ирландская сенсация, которую ждет Макгрегор?

Оставьте свое мнение в комментариях и поделитесь статьей со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.

Конор МакгрегорИслам МахачевИэн Мачадо ГарриUFC
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Милан завершил турне по Австралии тяжёлым поражением от «Челси»Милан завершил турне по Австралии тяжёлым поражением от «Челси»Сегодня, 19:14Ювентус проиграл в итальянском дерби: положительные и отрицательные моменты матчаЮвентус проиграл в итальянском дерби: положительные и отрицательные моменты матчаСегодня, 19:14Как развивается ситуация вокруг трансфера Родри в Реал МадридКак развивается ситуация вокруг трансфера Родри в Реал МадридСегодня, 18:59У «Ювентуса» обострилась проблема с вратарёмУ «Ювентуса» обострилась проблема с вратарёмСегодня, 18:59Новая зарплата Абдукодира Ҳусанова: 100 тысяч фунтов в неделю — сколько это в год?Новая зарплата Абдукодира Ҳусанова: 100 тысяч фунтов в неделю — сколько это в год?Сегодня, 18:54Ювентус уступил Интеру в Дерби д’Италия: итоги матчаЮвентус уступил Интеру в Дерби д’Италия: итоги матчаСегодня, 18:14
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)