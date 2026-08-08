Уиттакер взял Гуськова на прицел: новый бой приближается?

·55·Спорт
Уиттакер взял Гуськова на прицел: новый бой приближается?

В полутяжёлом дивизионе UFC для Богдана Гуськова появился ещё один вариант большого боя. Бывший чемпион среднего веса Роберт Уиттакер, рассказывая о своих следующих соперниках, включил узбекского бойца в список интересных имён.

Австралийская звезда не хочет делать маленькие шаги в новой весовой категории. В его списке такие известные бойцы полутяжёлого веса, как Магомед Анкалаев, Ян Блахович и Богдан Гуськов.

Что Уиттакер сказал о Гуськове?

В подкасте Белиеве Ёу Ме Роберт Уиттакер рассказал, с кем хотел бы выйти в октагон в полутяжёлом весе.

«Я очень хотел бы подраться с Анкалаевым. Ян только что проиграл, но я хотел бы сразиться и с ним. Богдан тоже был бы отличным вариантом. В целом я готов выйти против любого из вышеперечисленных бойцов».

В то же время австралиец дал понять, что не считает реванш с Паулу Костой приоритетным вариантом. Причина проста — Уиттакер уже победил его в среднем весе в 2024 году и теперь хочет испытать себя в боях с новыми соперниками.

Уиттакер теперь выступает в полутяжёлом весе

Здесь есть важная деталь: Роберт Уиттакер больше не выступает в среднем весе.

35-летний австралиец перешёл в полутяжёлый вес в 2026 году. Согласно данным UFC, 11 июля на турнире UFC 329 он дебютировал в новом дивизионе и победил Никиту Крылова техническим нокаутом на отметке 1:01 третьего раунда.

После этой победы официальный профиль UFC указывает Уиттакера на 12-м месте рейтинга полутяжёлого веса.

Таким образом, потенциальный бой с Гуськовым теперь вполне реален и с точки зрения весовой категории.

Гуськов провёл пять раундов против Анкалаева

Богдан Гуськов совсем недавно провёл один из крупнейших боёв в своей карьере.

Представитель Узбекистана 25 июля вышел в октагон против Магомеда Анкалаева в главном бою турнира UFC Фигхт Нигхт в Абу-Даби. Изначально Гуськов должен был драться с другим соперником, однако из-за травмы Халила Раунтри он в короткие сроки согласился на бой с Анкалаевым.

Бой дошёл до пятого раунда. Анкалаев одержал победу техническим нокаутом на отметке 2 минуты 41 секунда.

Несмотря на поражение, тот факт, что Гуськов при короткой подготовке дошёл до пятого раунда в бою против главного претендента дивизиона, не привёл к резкому падению его статуса в UFC.

Почему Гуськов — интересный соперник для Уиттакера?

Эта пара примечательна и с точки зрения стилей.

Уиттакер известен своей скоростью, контролем дистанции и серийными ударами. Гуськов же обладает мощнейшим нокаутирующим ударом, способным изменить ход боя одним попаданием.

Когда UFC анонсировала бой с Анкалаевым, организация отметила, что все 18 побед Гуськова в профессиональной карьере были одержаны досрочно — 13 из них в первом раунде.

Поэтому теоретически сценарий выглядит очень интересно: скорость и опыт Уиттакера против нокаутирующей мощи Гуськова.

Может ли состояться этот бой?

Пока UFC не делала официального объявления о бое Уиттакер — Гуськов.

Кроме того, очевидно, что первым выбором австралийца является Магомед Анкалаев. Он также упомянул Яна Блаховича и Гуськова как возможные варианты. Уиттакер открыто заявил лишь о том, что не будет драться со своими одноклубниками Карлосом Улбергом и Навэхо Стирлингом.

Однако ситуация может быстро измениться. В полутяжёлом весе Уиттакер — новое имя, а Гуськов — один из самых опасных нокаутёров рейтинга. Если UFC сведёт их друг с другом, победитель сможет сделать серьёзный шаг к вершине дивизиона.

Для Гуськова бой с бывшим чемпионом UFC после Анкалаева стал бы ещё одной большой возможностью. Для Уиттакера же это было бы очередное испытание против соперника, который от природы крупнее его и обладает чрезвычайно опасным ударом.

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Роберт УиттакерБогдан ГуськовМагомед АнкалаевUFCАбу-Даби
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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