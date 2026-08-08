Джавохир Синдаров занял 2-е место на Гранд Чесс Тур в США!

В американском городе Сент-Луис завершился очередной этап престижной серии Гранд Чесс Тур, в котором приняли участие 10 сильнейших шахматных гроссмейстеров мира. В турнире с призовым фондом 200 000 долларов США узбекский гроссмейстер Джавохир Синдаров успешно выступил.

В последний день соревнований шахматисты сыграли еще 9 туров в дисциплине блиц (быстрые шахматы).

Чемпион определился в финальной партии

Борьба за главный приз турнира продолжалась до последних минут. Индиец, сохранявший лидерство на протяжении всего турнира, Рамешбабу Прагнанандха и занимавший второе место следом за ним Джавохир Синдаров встретились в последней партии, которая определила имя чемпиона.

В напряженной и бескомпромиссной борьбе была зафиксирована ничья :

1-е место: Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 23,5 очка

2-е место: Джавохир Синдаров (Узбекистан) — 22 очка (чистое 2-е место)

3-е место: Уэсли Со (США) — 20,5 очка

Как распределились призовые?

По итогам турнира победитель и призеры получили следующие призовые:

Шахматист Страна Занятое место Призовые ($) Рамешбабу Прагнанандха Индия 1-е место $50 000 Джавохир Синдаров Узбекистан 2-е место $40 000 Уэсли Со США 3-е место $30 000 Эвандер Лян США 10-е место $7 000

Топ-10: кто принял участие в турнире?

В турнире в Сент-Луисе собрались лучшие шахматисты мира: Джавохир Синдаров (Узбекистан), Фабиано Каруана, Левон Аронян, Уэсли Со, Леньер Домингес, Эвандер Лян (все — США), Венсан Каймер (Германия), Аниш Гири, Йорден ван Форест (Нидерланды) и Рамешбабу Прагнанандха (Индия).

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