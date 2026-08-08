Джавохир Синдаров занял 2-е место на Гранд Чесс Тур в США!

·130·Спорт
Джавохир Синдаров занял 2-е место на Гранд Чесс Тур в США!

В американском городе Сент-Луис завершился очередной этап престижной серии Гранд Чесс Тур, в котором приняли участие 10 сильнейших шахматных гроссмейстеров мира. В турнире с призовым фондом 200 000 долларов США узбекский гроссмейстер Джавохир Синдаров успешно выступил.

В последний день соревнований шахматисты сыграли еще 9 туров в дисциплине блиц (быстрые шахматы).

Чемпион определился в финальной партии

Борьба за главный приз турнира продолжалась до последних минут. Индиец, сохранявший лидерство на протяжении всего турнира, Рамешбабу Прагнанандха и занимавший второе место следом за ним Джавохир Синдаров встретились в последней партии, которая определила имя чемпиона.

В напряженной и бескомпромиссной борьбе была зафиксирована ничья :

  • 1-е место: Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 23,5 очка

  • 2-е место: Джавохир Синдаров (Узбекистан) — 22 очка (чистое 2-е место)

  • 3-е место: Уэсли Со (США) — 20,5 очка

Джавохир Синдаров занял 2-е место на Гранд Чесс Тур в США!

Как распределились призовые?

По итогам турнира победитель и призеры получили следующие призовые:

Шахматист

Страна

Занятое место

Призовые ($)

Рамешбабу Прагнанандха

Индия

1-е место

$50 000

Джавохир Синдаров

Узбекистан

2-е место

$40 000

Уэсли Со

США

3-е место

$30 000

Эвандер Лян

США

10-е место

$7 000

Джавохир Синдаров занял 2-е место на Гранд Чесс Тур в США!

Топ-10: кто принял участие в турнире?

В турнире в Сент-Луисе собрались лучшие шахматисты мира: Джавохир Синдаров (Узбекистан), Фабиано Каруана, Левон Аронян, Уэсли Со, Леньер Домингес, Эвандер Лян (все — США), Венсан Каймер (Германия), Аниш Гири, Йорден ван Форест (Нидерланды) и Рамешбабу Прагнанандха (Индия).

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Жавохир СиндаровРамешбабу ПрагнанандхаУэсли СоСент-ЛуисGrand Chess Tour
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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