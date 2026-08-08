Кападзе рассказал о проблемах «Навбахор» и новых трансферах

·127·Спорт
Кападзе рассказал о проблемах «Навбахор» и новых трансферах

В матче 16-го тура Суперлиги Узбекистана «Навбахор» на своём поле обыграл «Сурксон» со счётом 1:0. После встречи главный тренер наманганской команды Темур Кападзе принял участие в пресс-конференции и подробно высказался об игре и последних новостях команды.

Тренер начал своё выступление с соболезнований в связи со смертью покойного болельщика, а также рассказал о ротации состава, состоянии травмированных футболистов и трансферах.

Смерть бывшего руководителя фан-клуба и игра

После матча Темур Кападзе рассказал о тяжёлой новости, которая до него дошла, и выразил соболезнования от имени команды:

«В первую очередь только что узнал, что скончался Абдулло ака, бывший председатель болельщиков «Навбахор». Выражаем соболезнования от имени команды, пусть его место будет в раю. Он был одним из самых преданных наших болельщиков.

Что касается игры, она выдалась очень сложной. «Сурксон» никому легко не уступает, хорошо обращается с мячом. После пяти голов в предыдущем матче футболисты могли немного расслабиться, я их предупреждал об этом. Главное — мы взяли три очка и порадовали болельщиков».

Почему в основном составе не проводится ротация?

На вопрос о том, почему в последних трёх турах основной состав практически не менялся, тренер ответил:

  • Сыгранный состав: «Команда хорошо набрала ритм. Поскольку футболисты адаптировались друг к другу, мы не стали рисковать.

  • Фактор усталости: После предыдущей игры сегодня многие чувствовали усталость. Были ошибки и тревожные моменты, но это естественно для футбола. Матч стал хорошим материалом для анализа».

Трансферы и возвращение Абдулла Абдуллаев

Тренер также рассказал об усилении состава и состоянии травмированных лидеров:

О новых футболистах: «Мы хотели ещё усилить состав, однако ситуация осложнилась из-за действующих контрактов некоторых футболистов. Но нынешний состав также полностью способен выполнить поставленные перед нами задачи».

Когда вернётся Абдулла Абдуллаев?: «Мы ждём его, он придаст нашей команде большую силу. Он получил травму в матче против Португалии в составе национальной сборной. Прошло уже немало времени, сейчас он тренируется индивидуально и постепенно присоединится к команде».

«В Намангане атмосфера — совсем другая аура»

Кападзе с воодушевлением рассказал о том, как возвращение в Наманган после матчей в Ташкенте повлияло на команду:

«Здесь совершенно другая атмосфера. Возможность играть перед своими болельщиками и чувствовать их поддержку придаёт футболистам большую уверенность и хорошее настроение. Когда приходит столько болельщиков — это настоящий праздник. Болельщики «Навбахор» заслуживают только побед, и мы продолжим их радовать!»

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НавбахорТимур КападзеСурхонАбдулла Абдуллаев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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