Лайма Владсон победила соперницу, занимавшую место на 478 позиций выше: сенсация в Лейпциге!

·95·Спорт
Лайма Владсон победила соперницу, занимавшую место на 478 позиций выше: сенсация в Лейпциге!

Представительница Узбекистана, 18-летняя теннисистка Лайма Владсон, одержала ещё одну крупную победу на проходящем в Германии турнире ИТФ В75. Наша спортсменка, пробившаяся из квалификации в основную сетку, на этот раз в трёх сетах победила Елену Малигину, занимавшую в мировом рейтинге почти на 500 позиций более высокое место.

Самое главное, после неудачи во второй партии Владсон не позволила сопернице отыграться после своего преимущества в первом сете. В решающей партии она вновь перехватила инициативу и завоевала путёвку в четвертьфинал.

Не сломалась и после второго сета

В 1/8 финала соперницей Владсон стала 26-летняя эстонка Елена Малигина.

Лайма очень уверенно начала матч и выиграла первый сет со счётом 6:3. Однако во второй партии Малигина увеличила темп игры и восстановила равновесие, победив со счётом 6:2.

Всё должно было решиться в третьем, решающем сете.

Именно в этот момент 18-летняя узбекская теннисистка проявила характер. Владсон стала меньше ошибаться в важных геймах, вновь перехватила инициативу и завершила сет со счётом 6:2.

Итоговый счёт: Елена Малигина — Лайма Владсон — 3:6, 6:2, 2:6.

Согласно базе данных Теннис, матч продолжался 2 часа 12 минут.

Разница в 478 позиций в рейтинге на корте не ощущалась

Ценность этой победы ещё нагляднее демонстрирует положение соперниц в рейтинге.

На момент матча Малигина занимала 317-е место в рейтинге WTA, а Владсон — 795-е. Таким образом, между двумя теннисистками существовала разница в 478 позиций.

Однако на корте эта разница не стала решающим фактором.

Напротив, Владсон психологически грамотно провела тяжёлый трёхсетовый поединок против соперницы с более высоким рейтингом. Особенно важным достижением молодой теннисистки стало то, что после проигрыша второго сета она уверенно провела третью партию.

От квалификации до четвертьфинала

Путь Лаймы в Лейпциге начался не с основной сетки, а с квалификационного этапа.

В своём первом матче основной сетки Владсон победила одну из сильнейших участниц турнира — Тессу Йоханну Брокманн — со счётом 6:2, 6:1. Теперь победа над Малигиной вывела её в число восьми лучших теннисисток турнира.

Турнир в Лейпциге относится к категории В75 серии ИТФ Вомен'с Ворлд Теннис Тур. Соревнования проходят 3–9 августа на открытых грунтовых кортах, а призовой фонд составляет 60 тысяч долларов. В основной сетке одиночного разряда участвуют 32 теннисистки.

Почему этот результат важен для Владсон?

Для 18-летней теннисистки последовательные победы над соперницами с более высоким рейтингом на таком турнире имеют гораздо большее значение, чем просто выход в четвертьфинал.

Результаты на турнирах уровня В75 приносят важные очки для рейтинга WTA. Кроме того, они дают молодой спортсменке опыт и уверенность в матчах против более сильных соперниц.

Согласно профилю ИТФ, высшим достижением Владсон в рейтинге WTA было 755-е место. Если её успешное выступление в Лейпциге продолжится, она сможет вновь приблизиться к личному рекорду и даже обновить его.

Главный сигнал заключается не в цифре рейтинга. Владсон на одном турнире прошла квалификацию, победила двух соперниц в основной сетке, и одна из них занимала место почти на 500 позиций выше неё.

Теперь 18-летнюю узбекскую теннисистку в четвертьфинале ждёт ещё одно серьёзное испытание. То, насколько далеко продлится начавшийся в Лейпциге путь, становится одной из главных интриг турнира.

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Лайма ВладсонЕлена МалигинаЛейпцигУзбекистанГермания
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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