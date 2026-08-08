Умар Нурмагомедов отправляется в Шанхай: опубликован постер боя!

·109·Спорт
Умар Нурмагомедов отправляется в Шанхай: опубликован постер боя!

Промоушен Ултимате Фигхтинг Чампионшип (UFC) представил широкой публике официальный постер одного из очередных захватывающих ивентов — турнира UFC Фигхт Нигхт 286.

В центре этого вечера, который пройдет в городе Шанхай, встретятся сильнейшие и опаснейшие бойцы легчайшего дивизиона.

Шанхай примет исторический бой

В главном бою турнира встретятся бывший претендент на пояс легчайшего дивизиона, россиянин Умар Нурмагомедов, и любимец местных болельщиков, китаец Сонг Ядонг.

  • Дата проведения: 29 августа

  • Место проведения: Китай, город Шанхай, арена «Шанхай Индур Стедиум»

Статистика и опыт героев вечера

Участники главного боя уже успели заявить о себе и закрепить свои позиции в октагоне UFC:

  • Умар Нурмагомедов (30 лет): Дебютировал в UFC в 2021 году. На данный момент провел в промоушене 9 боев, одержав 8 побед и потерпев всего 1 поражение.

  • Сонг Ядонг (28 лет): С 2017 года регулярно выступает в сильнейшей ММА-лиге. На его счету в UFC 12 побед, 4 поражения и 1 ничья.

Умар Нурмагомедов отправляется в Шанхай: опубликован постер боя!

Несомненно, это противостояние двух высококлассных бойцов в октагоне будет напряженным и бескомпромиссным.

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Ultimate Fighting ChampionshipУмар НурмагомедовСун ЯдунШанхайКитай
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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