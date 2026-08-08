Вадим Абрамов: «Из-за ошибки VAR и усталости мы проиграли «Локомотиву»»

После матча 16-го тура Суперлиги Узбекистана «Локомотив» — «Динамо» (2:1) главный тренер самаркандского клуба Вадим Абрамов выступил на пресс-конференции. В прямом и откровенном разговоре опытный специалист рассказал о причинах поражения, решениях VAR, трансферах и финансовой ситуации в команде.

«Уже во время разминки было видно, что команда не готова к матчу»

Вадим Абрамов не стал скрывать, что поражение было закономерным, и отметил высокий уровень физической усталости футболистов:

"Поражение было закономерным. К сожалению, уже в первом тайме было заметно, что нам не хватает сил. Это можно было увидеть даже во время разминки — было очевидно, что команда не полностью готова к этой игре. Мы открыли счёт благодаря ошибке вратаря. Но затем пропустили два гола из-за собственных очень простых позиционных ошибок. Усталость и снижение концентрации сказались. Поздравляю «Локомотив» с победой — у них было на два дня больше времени на восстановление, чем у нас."

О VAR: «Иногда помогает, а иногда играет против тебя»

Говоря об отменённом голе и спорных эпизодах, Абрамов высказался о решениях судей:

"Во втором тайме мы забили гол, но его отменили. Сначала проверяли нарушение в отношении вратаря, затем сказали, что его не было, и нашли касание мяча рукой. Но на 83-й минуте защитник «Локомотива» рукой остановил нашу опасную атаку, а VAR этого не увидел. В футболе такие ситуации случаются — VAR иногда помогает, а иногда играет против тебя."

Долги, трансферное окно и договорённость с «Пахтакором»

Рассказывая о последних новостях самаркандского клуба, тренер раскрыл важные подробности:

Зарплаты и задолженности: "Спасибо руководству, основная часть задолженности перед футболистами погашена. Остались небольшие долги, и они также будут урегулированы в ближайшее время. Угрозы санкций ФИФА нет, со всеми легионерами мы обо всём договорились."

Трансфер Рустама Турдимуродова: "Мы достигли договорённости с «Пахтакором». Теперь всё зависит от решения самого футболиста — хочет ли он приехать в Самарканд или нет."

Нехватка игроков в атаке: "До закрытия регистрационного окна осталось три дня. Из-за травм Ходжимирзаева и Амонова, а также вызовов в молодёжную сборную у нас может возникнуть нехватка кадров в линии атаки, поэтому мы работаем над усилением состава."

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