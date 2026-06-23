Известное спортивное издание дало прогноз на матч Португалия — Узбекистан

Популярное спортивное издание Спортскида опубликовало анализ и прогноз на матч между сборными Португалии и Узбекистана, который состоится в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2026.

Согласно источнику, в предстоящем поединке ожидается доминирование сборной Португалии по владению мячом. Подопечные Роберто Мартинеса постараются постепенно взломать оборону Узбекистана с помощью атакующих полузащитников и скоростных вингеров.

Португальцы намерены долго контролировать мяч, вынуждать соперника к ошибкам с помощью коротких и быстрых передач, а также создать несколько опасных моментов у ворот.

Однако издание отметило, что для реализации таких возможностей от португальских футболистов потребуется высокая эффективность, так как сборная Узбекистана, как ожидается, продемонстрирует организованную и стойкую игру в защите.

Спортскида отметила, что главным оружием «Белых волков» станут дисциплина, командное взаимодействие и плотная оборона. Главный тренер Фабио Каннаваро работает над тем, чтобы привить игрокам еще более организованный стиль игры и минимизировать разрывы в защитной линии.

Узбекские футболисты постараются не оставлять сопернику свободного пространства, действовать максимально осторожно вблизи штрафной площади и искать свои шансы в контратаках.

В то же время издание считает, что атакующий потенциал Португалии достаточно силен, чтобы пробить плотную защиту Узбекистана.

«Мы ожидаем победы подопечных Мартинеса. Наш прогноз — 2:0 в пользу Португалии», — пишет источник.

Матч между Португалией и Узбекистаном состоится 23 июня в городе Хьюстон, США. Встреча начнется в 22:00 по ташкентскому времени.

Хотя на бумаге фаворитом встречи считается Португалия, сборная Узбекистана намерена действовать дисциплинированно и оказать достойное сопротивление звездной команде турнира.