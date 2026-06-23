Лионель Месси снова герой: сборная Аргентины обыграла Австрию

Сборная Аргентины одержала важную победу в матче против Австрии в рамках группы J. На стадионе в Далласе Лионель Месси оформил дубль, обеспечив успех своей команды со счетом 2:0. Эта победа еще больше укрепила позиции действующих чемпионов мира в турнире. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

После игры главный тренер Аргентины Лионель Скалони особо отметил не только голы своего капитана, но и его самоотдачу на поле. По сообщению издания TyC Sports, тренер подчеркнул, что действия Месси без мяча и его вклад в командную игру важнее, чем забитые голы.

Самоотдача капитана и командный дух

Лионель Скалони высоко оценил активность Месси в отборе мяча перед тем, как был забит первый гол. «Когда Лео включается в работу, активизируется вся команда. Его трудолюбие и страсть на поле служат примером для остальных футболистов. Даже когда команда находилась в сложной ситуации, он боролся и создал основу для победы», — сказал тренер.

Сборная Австрии под руководством Ральфа Рангника пыталась противостоять аргентинцам с помощью своего агрессивного и силового стиля. Однако представители «Альбиселесте» выдержали давление соперника и смогли продемонстрировать свое мастерство. Скалони в интервью отметил, что подобные матчи формируют характер команды.

Трудности на пути защиты чемпионского титула

Несмотря на одержанную победу, наставник Аргентины не стал скрывать, что предстоит еще много работы. Сравнив игру с Австрией с матчем против Алжира, он заявил о необходимости исправления ошибок при игре с соперниками высокого уровня. Было отмечено, что победный настрой облегчит устранение недостатков.

Также Лионель Скалони предупредил, что защищать титул чемпиона мира будет непросто. По его мнению, претендентов на победу в турнире очень много, и каждый матч проходит в условиях острой борьбы. «Люди наслаждаются игрой нашей команды, но впереди нас ждет трудный путь. Мы продолжим бороться», — заключил специалист.