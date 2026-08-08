Юлдуз Усманова резко высказалась об отменённом в Бухаре концерте группы «Уммон» (видео)

17 июля в Бухаре планировалось выступление группы «Уммон». Мероприятие было заранее объявлено, билеты также поступили в продажу. Однако концерт не состоялся, и группа не вышла на сцену.

По имеющимся данным, причиной стали недостаточные продажи билетов и невозможность покрыть расходы, связанные с концертом.

7 августа выступившая с концертом в Бухаре Юлдуз Усманова отреагировала на эту ситуацию. Певица рассказала об ответственности артиста перед зрителями и заявила, что необходимо уважать время и доверие людей, пришедших на концерт.

«Пусть немного, но человек выделил время и пришёл на твой концерт. Деньги потом решишь, ты не имеешь права отменять концерт и уезжать», — сказала Юлдуз Усманова.

Эти слова певицы быстро распространились в социальных сетях. Одни пользователи поддержали её, другие отметили, что при организации концерта также необходимо учитывать финансовую сторону.