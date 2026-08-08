Лучано Спаллетти: Интер показал более командную игру, чем мы

·43·Спорт
Лучано Спаллетти: Интер показал более командную игру, чем мы

В принципиальном товарищеском матче, состоявшемся в австралийском Перте, Ювентус уступил Интеру со счётом 1:2. После игры главный тренер туринской команды Лучано Спаллетти в интервью Sky Sport поделился мнением о текущем состоянии своей команды, действиях новых футболистов и преимуществе соперника. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, действия новичков, вышедших на поле по ходу встречи, — Рандаля Коло Муани и Алайбеговича — не остались без внимания специалиста. Главный тренер особо подчеркнул, что высоко оценивает возможности этих футболистов, хорошо знал их ещё до перехода в команду и внимательно за ними следил.

Новички и физическое состояние

По словам Спаллетти, за Алайбеговичем ранее также следил Массара, что укрепило уверенность руководства в необходимости этого трансфера. Однако оба футболиста присоединились к команде совсем недавно, поэтому их физическая готовность ещё не соответствует требуемому уровню.

Специалист сказал об этом следующее: «Они присоединились к команде всего три дня назад, и, вероятно, требовать от них полноценной игры на протяжении одного тайма было немного сложно». Несмотря на это, тренер высоко оценил потенциал новичков и заявил, что постарается правильно использовать их возможности.

Командный баланс и преимущество соперника

Подводя итоги матча, Спаллетти признал, что в составе Ювентуса достаточно сильных игроков с высоким индивидуальным мастерством, однако команде ещё предстоит много работать над тем, чтобы объединить их в единый коллектив и найти игровой баланс.

«В нашей команде достаточно футболистов высокого уровня, однако нам нужно понять, как найти игровой баланс и как стать настоящей командой. В первом тайме вечернего матча Интер показал, что является более цельной командой, чем мы. Это сложный процесс, который нам необходимо пройти», — сказал тренер.

Этот контрольный матч между грандами итальянского футбола стал важным этапом предсезонной подготовки и дал обеим командам возможность проанализировать будущие ошибки. Перед Ювентусом стоят задачи восстановить баланс в составе и сделать необходимые шаги вперёд.

ЮвентусИнтерЛучано СпаллеттиСерия АФутбол
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Jahongir Tursunov
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