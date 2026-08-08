Вратарская проблема «Ювентуса» обострилась

·110·Спорт
Вратарская проблема «Ювентуса» обострилась

Поражение в матче с «Интером», который прошёл в австралийском Перте, «Ювентуса» снова превратило вратарскую позицию клуба в одну из самых острых проблем. Как сообщает Goal.com, после неуверенной игры в этом матче необходимость подписать нового основного голкипера для команды под руководством главного тренера Лучано Спаллетти приобрела чрезвычайную актуальность. Об этом сообщает Goal.com.

На самом деле предсезонные товарищеские матчи начались для туринцев позитивно. Подопечные Спаллетти сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности в первых четырёх играх против таких команд, как «Базель», «Стандард», «Ницца» и «Челси». Благодаря организованной игре в обороне Микеле Ди Грегорио и Маттиа Перин оставляли соперникам мало возможностей и производили хорошее впечатление на специалистов.

Ошибки в матче Дерби д’Италия

Однако в игре с «Интером» вновь проявились старые ошибки и проблемы. В эпизоде с первым голом «Интера» Димарко получил слишком много свободного пространства для удара, а Ди Грегорио заметно поздно бросился к мячу. Во втором эпизоде голкипер допустил неуверенную и грубую ошибку, пытаясь отбить удар Дьёфа с близкого расстояния, из-за чего мяч оказался в сетке.

Этот эпизод напомнил о многочисленных ошибках, допущенных в прошлом сезоне в матчах против «Интера» на «Сан-Сиро» и против «Комо» на «Альянц Стадиум». В результате будущее родившегося в 1997 году голкипера в команде вновь оказалось под вопросом. Несмотря на контракт до 2029 года, он так и не смог полностью убедить ни тренерский штаб, ни руководство клуба.

Сложности на трансферном рынке и новые кандидаты

Когда до закрытия трансферного окна остаются считаные недели, в составе «Ювентуса» вместе с Ди Грегорио остаются Маттиа Перин и Пинсольо. Контракты Перина и Пинсольо истекают через год, а Ди Грегорио практически оказался в изоляции внутри команды после скандальной ситуации с его агентом в июле — всё это поставило клуб в сложное положение.

Пока туринский клуб не нашёл ни подходящего покупателя для Ди Грегорио, ни нового основного голкипера необходимого уровня. Главные цели — Алиссон и Дибу Мартинес — уже перешли в другие команды, а альтернативные варианты вроде Висарио также не полностью устраивают руководство. Если «Пари Сен-Жермен» приобретёт японского голкипера «Пармы» Судзуки, рассматривается идея арендовать его для «Ювентуса» как крайний вариант.

До старта сезона в Серии А остаются всего две недели, и в ближайшие часы станет известно, как руководители клуба Карневали, Массара и Оттолини решат проблему на этой позиции. Если в начале сезона вратарская позиция была лишь приоритетной задачей, то теперь она превратилась в полноценный кризис.

ЮвентусСерия AЛучано СпаллеттиМикеле Ди ГрегориоТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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