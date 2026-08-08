Тайна трансфера Родри: как Барселона обошла Реал Мадрид

·75·Спорт
Тайна трансфера Родри: как Барселона обошла Реал Мадрид

Согласно сообщениям, вызвавшим большой резонанс в спортивном мире, полузащитник Манчестер Сити Родри мог продолжить карьеру в Реал Мадриде. Однако каталонская Барселона вмешалась в ситуацию на последнем этапе и сумела склонить футболиста на свою сторону. Детали этого трансфера привлекают внимание не только своей неожиданностью, но и тем, что весь переговорный процесс проходил в условиях строжайшей секретности. Об этом сообщает Goal.com.

Как пишет спортивное издание, практически все детали соглашения были согласованы без каких-либо утечек, в атмосфере полной секретности. Хотя трансфер пока официально не завершён, закулисные тайны переговоров постепенно становятся известны. Выяснилось, что в основе этого неожиданного поворота событий лежала длительная подготовительная работа.

Секретный план Деку и загадочная поездка

Чтобы понять интригу вокруг этого трансфера, необходимо вернуться к 30 июля. В тот день спортивный директор Барселоны Деку после короткого отпуска в Хорватии должен был отправиться прямо на сбор команды в Англии. Однако он предпочёл поступить иначе: сначала вернулся в Каталонию и провёл там чуть больше суток.

В тот момент многие не могли понять поступок спортивного директора. Хотя главный тренер и футболисты уже улетели в Англию, чтобы подготовиться к предсезонному товарищескому матчу, Деку намеренно предпочёл остаться на побережье. Предполагается, что именно за этот короткий промежуток времени состоялись важные переговоры, решившие судьбу трансфера.

Пока стороны не сделали окончательного заявления по этому соглашению. Тем не менее столь стремительные и тайные действия каталонского клуба показали, что его возможности на трансферном рынке по-прежнему высоки. Если сделка будет успешно завершена, она наверняка станет одним из самых громких переходов последних лет.

РодриБарселонаРеал МадридМанчестер СитиТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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