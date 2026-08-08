Дефицит GeForce RTX 5090: в каких обязательных комплектах продают видеокарты

·65·Технологии
Дефицит GeForce RTX 5090: в каких обязательных комплектах продают видеокарты

Острый дефицит устройств флагманского класса на мировом рынке приводит к крайне необычным и даже абсурдным ситуациям. По данным иксбт.ком, некоторые розничные магазины на Тайване полностью прекратили продавать самые мощные графические чипы отдельно и начали предлагать их только в составе огромных комплектов с другими комплектующими. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Подобная ситуация на рынке ставит покупателей в трудное положение: чтобы приобрести флагман последнего поколения, им приходится покупать в комплекте различные комплектующие, которые им совершенно не нужны. Такой искусственный дефицит и навязанные условия вызывают серьёзное недовольство среди энтузиастов технологий.

Самые абсурдные и дорогие комплекты

Одна из самых поразительных ситуаций возникла вокруг модели Гигабйте Аорус GeForce RTX 5090 Мастер 32Г. Желающих приобрести эту видеокарту вынуждают сразу покупать к одному устройству восемь материнских плат Гигабйте и один блок питания мощностью 1000 В.

Материнские платы в этом комплекте различаются: две оснащены чипсетом Б860М, одна — Кс870Э, а ещё пять — чипсетом Б850. За весь комплект продавцы требуют около 7480 долларов. Согласно расчётам, средняя совокупная рыночная стоимость восьми материнских плат и блока питания составляет 1600 долларов, поэтому на саму видеокарту приходится 6000 долларов.

Политика других производителей

Выяснилось, что ситуация на рынке не ограничивается одним брендом. Для желающих приобрести МСИ GeForce RTX 5090 Гаминг Трио ОК также подготовлены специальные комплекты, в которые входят три материнские платы МСИ МПГ Кс870Э Карбон, две Б650М Гаминг Plus и высокопроизводительный процессор AMD Ryzen 9 9950Кс3Д. Общая стоимость такого комплекта оценивается в 8500 долларов.

Стоит отметить, что в некоторых случаях продавцы не ограничиваются только материнскими платами. Например, модель Asus ПроАрт RTX 5090 ОК предлагается покупателям вместе с несколькими дополнительными видеокартами:

  • комплект с четырьмя видеокартами Radeon RX 9060 КсТ производства Asus стоит 7720 долларов
  • комплект с Гигабйте Аорус RTX 5090 AI БОКс, оснащённым внешним интерфейсом Тундерболт 5, одной Кс870Э Аорус Мастер, тремя Б850М Форке и двумя GeForce RTX 5060 оценивается в 8280 долларов
Обычно покупка целого комплекса или набора комплектующих должна обходиться дешевле, однако в данном случае покупатели вынуждены доплачивать за лишнее и ненужное оборудование. Это свидетельствует о дальнейшем обострении искусственного дефицита и ценовой политики вокруг RTX 5090.

GeForce RTX 5090NVIDIAВидеокартыТехнологииТайвань
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Samsung Galaxy З Фолд 8 прошёл испытание на прочностьSamsung Galaxy З Фолд 8 прошёл испытание на прочностьСегодня, 14:28Автор ТрашБенч собрал игровой компьютер из сетевого накопителя ЗимаКубе 2Автор ТрашБенч собрал игровой компьютер из сетевого накопителя ЗимаКубе 2Сегодня, 13:53Intel готовит сверхмощную графику для процессоров Nova Лаке-СIntel готовит сверхмощную графику для процессоров Nova Лаке-ССегодня, 13:21Меизу выпустила новое зарядное устройство Пандаер ПТК16 мощностью 80 ваттМеизу выпустила новое зарядное устройство Пандаер ПТК16 мощностью 80 ваттСегодня, 12:26Смартфон iQOO Z11 представлен на официальных изображенияхСмартфон iQOO Z11 представлен на официальных изображенияхСегодня, 11:52OnePlus покидает европейский рынок и раздаёт пользователям подаркиOnePlus покидает европейский рынок и раздаёт пользователям подаркиСегодня, 06:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет