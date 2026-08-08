Дефицит GeForce RTX 5090: в каких обязательных комплектах продают видеокарты

Острый дефицит устройств флагманского класса на мировом рынке приводит к крайне необычным и даже абсурдным ситуациям. По данным иксбт.ком, некоторые розничные магазины на Тайване полностью прекратили продавать самые мощные графические чипы отдельно и начали предлагать их только в составе огромных комплектов с другими комплектующими. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Подобная ситуация на рынке ставит покупателей в трудное положение: чтобы приобрести флагман последнего поколения, им приходится покупать в комплекте различные комплектующие, которые им совершенно не нужны. Такой искусственный дефицит и навязанные условия вызывают серьёзное недовольство среди энтузиастов технологий.

Самые абсурдные и дорогие комплекты

Одна из самых поразительных ситуаций возникла вокруг модели Гигабйте Аорус GeForce RTX 5090 Мастер 32Г. Желающих приобрести эту видеокарту вынуждают сразу покупать к одному устройству восемь материнских плат Гигабйте и один блок питания мощностью 1000 В.

Материнские платы в этом комплекте различаются: две оснащены чипсетом Б860М, одна — Кс870Э, а ещё пять — чипсетом Б850. За весь комплект продавцы требуют около 7480 долларов. Согласно расчётам, средняя совокупная рыночная стоимость восьми материнских плат и блока питания составляет 1600 долларов, поэтому на саму видеокарту приходится 6000 долларов.

Политика других производителей

Выяснилось, что ситуация на рынке не ограничивается одним брендом. Для желающих приобрести МСИ GeForce RTX 5090 Гаминг Трио ОК также подготовлены специальные комплекты, в которые входят три материнские платы МСИ МПГ Кс870Э Карбон, две Б650М Гаминг Plus и высокопроизводительный процессор AMD Ryzen 9 9950Кс3Д. Общая стоимость такого комплекта оценивается в 8500 долларов.

Стоит отметить, что в некоторых случаях продавцы не ограничиваются только материнскими платами. Например, модель Asus ПроАрт RTX 5090 ОК предлагается покупателям вместе с несколькими дополнительными видеокартами:

комплект с четырьмя видеокартами Radeon RX 9060 КсТ производства Asus стоит 7720 долларов

комплект с Гигабйте Аорус RTX 5090 AI БОКс, оснащённым внешним интерфейсом Тундерболт 5, одной Кс870Э Аорус Мастер, тремя Б850М Форке и двумя GeForce RTX 5060 оценивается в 8280 долларов

Обычно покупка целого комплекса или набора комплектующих должна обходиться дешевле, однако в данном случае покупатели вынуждены доплачивать за лишнее и ненужное оборудование. Это свидетельствует о дальнейшем обострении искусственного дефицита и ценовой политики вокруг RTX 5090.