Тьяго Альмада перешёл из «Атлетико Мадрид» в «Ривер Плейт»

Полузащитник сборной Аргентины Тьяго Альмада продолжит карьеру на родине. Как сообщает Goal.com .

Напомним, Тьяго Альмада присоединился к «Атлетико» прошлым летом. Однако в составе мадридского клуба он столкнулся с трудностями, не сумев полностью раскрыть себя и закрепиться в основном составе. Несмотря на это, в прошлом сезоне он провёл 40 матчей во всех турнирах.

Итоги единственного сезона в Испании

За единственный сезон в составе « Атлетико Мадрид » Альмада старался максимально использовать предоставленные тренерским штабом возможности. Согласно статистике, он забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Хотя эти показатели оказались не столь высокими, как ожидали руководство и болельщики клуба, действия футболиста на поле получили признание.

Европейский этап карьеры футболиста оказался недолгим, и он решил вернуться на родину. Ожидается, что выступление за один из самых авторитетных клубов Южной Америки — «Ривер Плейт» — станет для Тьяго важным шагом на пути к восстановлению формы и возвращению к яркой игре.

Официальное заявление клуба и планы на будущее

В заявлении, опубликованном на официальном сайте мадридского клуба, Альмаде выразили благодарность за его вклад. Руководство клуба пожелало Тьяго больших успехов в дальнейшей профессиональной карьере и личной жизни.

Для «Ривер Плейт» этот трансфер станет важным шагом к значительному усилению состава и достижению высоких результатов в предстоящих турнирах. Вернувшийся в чемпионат Аргентины Альмада намерен показывать свой лучший футбол и укрепить позиции в национальной сборной.