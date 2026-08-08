Тьяго Альмада перешёл из «Атлетико Мадрид» в «Ривер Плейт»
Полузащитник сборной Аргентины Тьяго Альмада продолжит карьеру на родине. Как сообщает Goal.com .
Напомним, Тьяго Альмада присоединился к «Атлетико» прошлым летом. Однако в составе мадридского клуба он столкнулся с трудностями, не сумев полностью раскрыть себя и закрепиться в основном составе. Несмотря на это, в прошлом сезоне он провёл 40 матчей во всех турнирах.
Итоги единственного сезона в ИспанииЗа единственный сезон в составе «Атлетико Мадрид» Альмада старался максимально использовать предоставленные тренерским штабом возможности. Согласно статистике, он забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Хотя эти показатели оказались не столь высокими, как ожидали руководство и болельщики клуба, действия футболиста на поле получили признание.
Европейский этап карьеры футболиста оказался недолгим, и он решил вернуться на родину. Ожидается, что выступление за один из самых авторитетных клубов Южной Америки — «Ривер Плейт» — станет для Тьяго важным шагом на пути к восстановлению формы и возвращению к яркой игре.
Официальное заявление клуба и планы на будущееВ заявлении, опубликованном на официальном сайте мадридского клуба, Альмаде выразили благодарность за его вклад. Руководство клуба пожелало Тьяго больших успехов в дальнейшей профессиональной карьере и личной жизни.
Для «Ривер Плейт» этот трансфер станет важным шагом к значительному усилению состава и достижению высоких результатов в предстоящих турнирах. Вернувшийся в чемпионат Аргентины Альмада намерен показывать свой лучший футбол и укрепить позиции в национальной сборной.
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