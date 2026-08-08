Тьяго Альмада перешёл из «Атлетико Мадрид» в «Ривер Плейт»

·47·Спорт
Тьяго Альмада перешёл из «Атлетико Мадрид» в «Ривер Плейт»

Полузащитник сборной Аргентины Тьяго Альмада продолжит карьеру на родине. Как сообщает Goal.com .

Напомним, Тьяго Альмада присоединился к «Атлетико» прошлым летом. Однако в составе мадридского клуба он столкнулся с трудностями, не сумев полностью раскрыть себя и закрепиться в основном составе. Несмотря на это, в прошлом сезоне он провёл 40 матчей во всех турнирах.

Итоги единственного сезона в Испании

За единственный сезон в составе «Атлетико Мадрид» Альмада старался максимально использовать предоставленные тренерским штабом возможности. Согласно статистике, он забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Хотя эти показатели оказались не столь высокими, как ожидали руководство и болельщики клуба, действия футболиста на поле получили признание.

Европейский этап карьеры футболиста оказался недолгим, и он решил вернуться на родину. Ожидается, что выступление за один из самых авторитетных клубов Южной Америки — «Ривер Плейт» — станет для Тьяго важным шагом на пути к восстановлению формы и возвращению к яркой игре.

Официальное заявление клуба и планы на будущее

В заявлении, опубликованном на официальном сайте мадридского клуба, Альмаде выразили благодарность за его вклад. Руководство клуба пожелало Тьяго больших успехов в дальнейшей профессиональной карьере и личной жизни.

Для «Ривер Плейт» этот трансфер станет важным шагом к значительному усилению состава и достижению высоких результатов в предстоящих турнирах. Вернувшийся в чемпионат Аргентины Альмада намерен показывать свой лучший футбол и укрепить позиции в национальной сборной.

Атлетико МадридРивер ПлейтТьяго АльмадаЧемпионат ИспанииТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Синдоров назвал слабое место Гукеша: «Я готов к его лучшей версии»Синдоров назвал слабое место Гукеша: «Я готов к его лучшей версии»Сегодня, 14:25Ханси Флик высказался о слухах по поводу трансфера Феррана ТорресаХанси Флик высказался о слухах по поводу трансфера Феррана ТорресаСегодня, 14:17Винисиус Жуниор продлил контракт с Реал МадридомВинисиус Жуниор продлил контракт с Реал МадридомСегодня, 13:53Арсенал может отказаться от трансфера Винисиуса и подписать Маркуса РэшфордаАрсенал может отказаться от трансфера Винисиуса и подписать Маркуса РэшфордаСегодня, 13:33Рубен Аморим предупредил футболистов «Милана» после поражения от «Челси»Рубен Аморим предупредил футболистов «Милана» после поражения от «Челси»Сегодня, 13:12Претензии Гарри Кейна на «Золотой мяч» вызывают спорыПретензии Гарри Кейна на «Золотой мяч» вызывают спорыСегодня, 13:11
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)