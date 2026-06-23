Португалия — Узбекистан: объявлены предполагаемые составы

Сборная Узбекистана выйдет сегодня, 23 июня, на поле против Португалии во втором туре группового этапа ЧМ-2026. Исторический матч начнется в 22:00 по ташкентскому времени.

Эта игра имеет особое значение для нашей национальной команды. «Белые волки» поборются за достойный результат в матче против Португалии, богатой на звезд мирового футбола.

Перед матчем были объявлены предполагаемые стартовые составы обеих команд.

ЧМ-2026. Групповой этап, 2-й тур

Португалия — Узбекистан

Предполагаемый состав Португалии:

Кошта, Канселу, Диаш, Мендеш, Вейга, Невеш, Витинья, Фернандеш, Нету, Феликс, Роналду.

Предполагаемый состав Узбекистана:

Юсупов, Хусанов, Абдуллаев, Ашурматов, Каримов, Мозговой, Шукуров, Насруллаев, Файзуллаев, Урунов, Шомуродов.

Судя по предполагаемому составу, ожидается, что Португалия выйдет на поле с мощной линией атаки во главе с Криштиану Роналду.

В составе Узбекистана основными надеждами в атаке станут Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев и Остон Урунов. В линии обороны важное значение будут иметь действия Абдукодира Хусанова, Рустама Ашурматова и Абдуллы Абдуллаева.

«Белые волки» постараются соблюдать дисциплину в игре без мяча, останавливать быстрые атаки соперника и использовать свои возможности при контратаках.

Все внимание приковано к матчу Португалия — Узбекистан, который начнется сегодня в 22:00.