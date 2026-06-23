Португалия — Узбекистан: объявлены предполагаемые составы

·764·Спорт
Португалия — Узбекистан: объявлены предполагаемые составы

Сборная Узбекистана выйдет сегодня, 23 июня, на поле против Португалии во втором туре группового этапа ЧМ-2026. Исторический матч начнется в 22:00 по ташкентскому времени.

Эта игра имеет особое значение для нашей национальной команды. «Белые волки» поборются за достойный результат в матче против Португалии, богатой на звезд мирового футбола.

Перед матчем были объявлены предполагаемые стартовые составы обеих команд.

ЧМ-2026. Групповой этап, 2-й тур

Португалия — Узбекистан

Предполагаемый состав Португалии:

Кошта, Канселу, Диаш, Мендеш, Вейга, Невеш, Витинья, Фернандеш, Нету, Феликс, Роналду.

Предполагаемый состав Узбекистана:

Юсупов, Хусанов, Абдуллаев, Ашурматов, Каримов, Мозговой, Шукуров, Насруллаев, Файзуллаев, Урунов, Шомуродов.

Судя по предполагаемому составу, ожидается, что Португалия выйдет на поле с мощной линией атаки во главе с Криштиану Роналду.

В составе Узбекистана основными надеждами в атаке станут Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев и Остон Урунов. В линии обороны важное значение будут иметь действия Абдукодира Хусанова, Рустама Ашурматова и Абдуллы Абдуллаева.

«Белые волки» постараются соблюдать дисциплину в игре без мяча, останавливать быстрые атаки соперника и использовать свои возможности при контратаках.

Все внимание приковано к матчу Португалия — Узбекистан, который начнется сегодня в 22:00.

ПортугалияУзбекистанКриштиану РоналдуЭльдор Шомуродов
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Жоау Канселу заступился за Криштиану Роналду и Неймара: «Им не нужно ничего никому доказывать»Жоау Канселу заступился за Криштиану Роналду и Неймара: «Им не нужно ничего никому доказывать»Сегодня, 20:19Барселона готова потратить 130 миллионов евро за Хулиана АльваресаБарселона готова потратить 130 миллионов евро за Хулиана АльваресаСегодня, 20:17Бывший футболист: Роналду легко забьет дубль в матче против УзбекистанаБывший футболист: Роналду легко забьет дубль в матче против УзбекистанаСегодня, 19:14Известное спортивное издание дало прогноз на матч Португалия — УзбекистанИзвестное спортивное издание дало прогноз на матч Португалия — УзбекистанСегодня, 19:11Деклан Райс о Гарри Кейне: «Играть с ним в одной команде для меня большая честь»Деклан Райс о Гарри Кейне: «Играть с ним в одной команде для меня большая честь»Сегодня, 18:55Лионель Месси обновил мировой рекорд: капитан Аргентины вписал свое имя в историю в матче против АвстрииЛионель Месси обновил мировой рекорд: капитан Аргентины вписал свое имя в историю в матче против АвстрииСегодня, 18:39
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана