Где можно посмотреть матч Узбекистан — Португалия
Сборная Узбекистана сегодня выйдет на поле против Португалии в групповом этапе чемпионата мира. Матч, который начнется в 22:00, можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Zo‘r TV». Главный тренер Узбекистана Фабио Каннаваро выставил команду по схеме 3-4-3. Португалия же выбрала схему 4-2-3-1. Запасные игроки, главный тренер Португалии и название стадиона не указаны на представленной картинке с составами.
Стартовый состав Узбекистана:
• Вратарь: А. Нематов
• Защитники: Р. Ашурматов, А. Абдуллаев, А. Хусанов
• Полузащитники: Ш. Насруллаев, О. Шукуров, О. Хамробеков, Б. Каримов
• Нападающие: А. Файзуллаев, Э. Шомуродов, А. Ганиев
Стартовый состав Португалии:
• Вратарь: Диогу Кошта
• Защитники: Жоау Канселу, Рубен Диаш, Рикардо Вейга, Нуну Мендеш
• Полузащитники: Витинья Феррейра, Жоау Невеш, Педру Нету, Бруну Фернандеш, Жоау Феликс
• Нападающий: Криштиану Роналду
Матч между Узбекистаном и Португалией начнется в 22:00. Игра будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Zo‘r TV».
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