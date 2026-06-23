Где можно посмотреть матч Узбекистан — Португалия

Сборная Узбекистана сегодня выйдет на поле против Португалии в групповом этапе чемпионата мира. Матч, который начнется в 22:00, можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Zo‘r TV». Главный тренер Узбекистана Фабио Каннаваро выставил команду по схеме 3-4-3. Португалия же выбрала схему 4-2-3-1. Запасные игроки, главный тренер Португалии и название стадиона не указаны на представленной картинке с составами.

Стартовый состав Узбекистана:

• Вратарь: А. Нематов

• Защитники: Р. Ашурматов, А. Абдуллаев, А. Хусанов

• Полузащитники: Ш. Насруллаев, О. Шукуров, О. Хамробеков, Б. Каримов

• Нападающие: А. Файзуллаев, Э. Шомуродов, А. Ганиев

Стартовый состав Португалии:

• Вратарь: Диогу Кошта

• Защитники: Жоау Канселу, Рубен Диаш, Рикардо Вейга, Нуну Мендеш

• Полузащитники: Витинья Феррейра, Жоау Невеш, Педру Нету, Бруну Фернандеш, Жоау Феликс

• Нападающий: Криштиану Роналду

Матч между Узбекистаном и Португалией начнется в 22:00. Игра будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Zo‘r TV».