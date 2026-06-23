Бывшая звезда «Арсенала» и «Ювентуса» Аарон Рэмзи начал тренерскую карьеру

Один из самых ярких представителей в истории валлийского футбола, долгие годы защищавший честь лондонского «Арсенала» и туринского «Ювентуса» Аарон Рэмзи принял неожиданное решение. 35-летний опытный полузащитник объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры и сразу перешел в тренерскую сферу. Его новым местом работы станет английский клуб «Оксфорд Юнайтед». Об этом сообщает Goal.com .

Руководство «Оксфорд Юнайтед» официально подтвердило назначение Аарона Рэмзи новым главным тренером команды. Сообщается, что валлийский специалист обошел множество кандидатов в ходе напряженного отбора, произведя положительное впечатление на владельцев клуба. Это назначение станет для Рэмзи первым серьезным и постоянным местом работы в тренерстве.

Опыт и новые амбиции

Рэмзи, который в своей карьере играл под руководством таких легенд мирового футбола, как Арсен Венгер и Массимилиано Аллегри, намерен теперь применить полученные от них знания и опыт на практике. «Оксфорд Юнайтед», выступающий в английском Чемпионшипе, высоко оценил его стратегическое видение и подход к современному футболу.

В своем первом интервью после назначения Рэмзи заявил: «Назначение главным тренером «Оксфорд Юнайтед» — большая честь и привилегия для меня. В ходе переговоров с руководством клуба я почувствовал огромные амбиции и стремление к успеху. Эта возможность меня очень вдохновляет».

По словам Рэмзи, он много лет готовился к тренерской деятельности. Опыт игр под высоким давлением и в престижных турнирах поможет ему создать профессиональную рабочую атмосферу в команде. Валлийский специалист намерен привить команде культуру высоких стандартов, трудолюбия и строгой дисциплины.

Доверие руководства клуба

Президент «Оксфорд Юнайтед» Душан Богданович отметил, что с первых минут встречи с Рэмзи стало ясно, что его цели совпадают с долгосрочными планами клуба. Руководство выразило уверенность, что молодой и идейный тренер выведет команду на новый уровень.

«Мы искали лидера, который сможет сформировать следующий этап развития нашей команды. Аарон впечатлил нас на каждом этапе, и мы уверены, что он — тот самый человек, который сможет вести клуб вперед», — добавил Богданович.

Напомним, что Аарон Рэмзи как футболист трижды становился обладателем Кубка Англии в составе «Арсенала» и выигрывал чемпионат Италии с «Ювентусом». Теперь ожидается, что он проявит свой богатый опыт за пределами поля, на тренерской скамье.