«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» борются за новую звезду Премьер-лиги

·0·Спорт
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» борются за новую звезду Премьер-лиги

Полузащитник «Борнмута» Алекс Скотт, привлекший внимание многих грандов своими яркими выступлениями в текущем сезоне Премьер-лиги, стал одним из самых востребованных игроков на трансферном рынке. За 22-летнего таланта сейчас развернулась серьезная борьба между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом». Об этом сообщает Goal.com.

По данным издания Daily Mail, оба клуба внимательно следят за развитием футболиста. В прошлом сезоне Алекс Скотт демонстрировал стабильную игру в составе «Борнмута», проявив себя как креативный центральный полузащитник. Он даже был близок к попаданию в расширенный состав сборной Англии на чемпионат мира под руководством Томаса Тухеля.

Стоимость трансфера и основные претенденты

«Борнмут» не намерен легко расставаться со своей звездой. По информации Goal.com, клуб запрашивает за футболиста не менее 60 миллионов фунтов стерлингов (примерно 79 миллионов долларов). Несмотря на это, «вишни» не отказываются и от идеи продлить действующий контракт с игроком.

«Манчестер Юнайтед» планирует радикально реформировать линию полузащиты. После ухода опытного опорного полузащитника Каземиро руководство клуба стремится «влить новую кровь» на эту позицию. Хотя «манчестерцы» уже достигли договоренности по трансферу игрока «Аталанты» Эдерсона, они намерены еще больше усилить состав перед Лигой чемпионов.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета также высоко оценивает технические способности и возраст Скотта. Интересно, что когда «Борнмут» одержал победу над «Арсеналом» на стадионе «Эмирейтс» в текущем сезоне, единственный гол забил именно Алекс Скотт. Эта игра произвела большое впечатление на руководство лондонского клуба.

Конкуренция обостряется

К гонке присоединился не только два гранда, но и «Тоттенхэм». «Шпоры», выбрав более агрессивную стратегию в это трансферное окно, заявили о готовности потратить крупную сумму на молодого таланта. Это еще больше подогревает борьбу за Скотта.

В лагере «Манчестер Юнайтед» ситуация несколько сложнее. Команда проявляет интерес не только к Скотту, но и к полузащитнику «Вест Хэма» Матеусу Фернандешу. Если поступит подходящее предложение, команду может покинуть Мануэль Угарте, что создаст финансовые возможности для новых трансферов.

В заключение можно сказать, что будущее Алекса Скотта определится в ближайшие месяцы. Ожидается, что футболист, считающийся одним из самых перспективных представителей английского футбола, выйдет на новый уровень в своей карьере, перейдя в один из топ-клубов.

Манчестер ЮнайтедАрсеналБорнмутАлекс СкоттТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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