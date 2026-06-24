Как ВхоСкоред оценил футболистов Португалии и Узбекистана?

·47·Спорт
Как ВхоСкоред оценил футболистов Португалии и Узбекистана?

Завершился матч между национальными сборными Португалии и Узбекистана во втором туре группового этапа ЧМ-2026. Европейцы одержали крупную победу со счетом 5:0.

Международный статистический портал ВхоСкоред оценил действия футболистов, вышедших на поле в этом матче.

Самую высокую оценку получил Криштиану Роналду, забивший два мяча. Капитану Португалии выставили 9 баллов.

За Роналду следуют Нуну Мендеш с 8,8 балла и Бруно Фернандеш с 8,7 балла. Действия Рубена Диаша и Жоау Канселу были оценены в 7,9 балла.

В составе сборной Узбекистана самые высокие баллы — 6,5 — получили Эльдор Шомуродов и Абдукодир Хусанов. Аббосбеку Файзуллаеву и Бехрузу Каримову выставили по 6,3 балла.

Самые низкие оценки в нашей национальной команде получили Абдувохид Нематов, Отабек Шукуров и Одил Хамробеков. В списке ВхоСкоред Нематов получил 4,4, Шукуров — 5,4, а Хамробеков — 5,5 балла.

Полные оценки футболистов:

Португалия:

Кошта — 7,5
Мендеш — 8,8
Вейга — 7,1
Диаш — 7,9
Канселу — 7,9
Витинья — 7,1
Невеш — 7,0
Феликс — 7,4
Фернандеш — 8,7
Нету — 6,7
Роналду — 9,0

Узбекистан:

Нематов — 4,4
Насруллаев — 6,0
Хусанов — 6,5
Абдуллаев — 5,8
Ашурматов — 5,8
Шукуров — 5,4
Хамробеков — 5,5
Каримов — 6,3
Ганиев — 6,1
Файзуллаев — 6,3
Шомуродов — 6,5

Таким образом, автор дубля Криштиану Роналду получил наивысшую оценку как лучший футболист матча.

Криштиану РоналдуПортугалияУзбекистанБруну ФернандешWhoScored
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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