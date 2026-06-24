Как ВхоСкоред оценил футболистов Португалии и Узбекистана?

Завершился матч между национальными сборными Португалии и Узбекистана во втором туре группового этапа ЧМ-2026. Европейцы одержали крупную победу со счетом 5:0.

Международный статистический портал ВхоСкоред оценил действия футболистов, вышедших на поле в этом матче.

Самую высокую оценку получил Криштиану Роналду, забивший два мяча. Капитану Португалии выставили 9 баллов.

За Роналду следуют Нуну Мендеш с 8,8 балла и Бруно Фернандеш с 8,7 балла. Действия Рубена Диаша и Жоау Канселу были оценены в 7,9 балла.

В составе сборной Узбекистана самые высокие баллы — 6,5 — получили Эльдор Шомуродов и Абдукодир Хусанов. Аббосбеку Файзуллаеву и Бехрузу Каримову выставили по 6,3 балла.

Самые низкие оценки в нашей национальной команде получили Абдувохид Нематов, Отабек Шукуров и Одил Хамробеков. В списке ВхоСкоред Нематов получил 4,4, Шукуров — 5,4, а Хамробеков — 5,5 балла.

Полные оценки футболистов:

Португалия:

Кошта — 7,5

Мендеш — 8,8

Вейга — 7,1

Диаш — 7,9

Канселу — 7,9

Витинья — 7,1

Невеш — 7,0

Феликс — 7,4

Фернандеш — 8,7

Нету — 6,7

Роналду — 9,0

Узбекистан:

Нематов — 4,4

Насруллаев — 6,0

Хусанов — 6,5

Абдуллаев — 5,8

Ашурматов — 5,8

Шукуров — 5,4

Хамробеков — 5,5

Каримов — 6,3

Ганиев — 6,1

Файзуллаев — 6,3

Шомуродов — 6,5

Таким образом, автор дубля Криштиану Роналду получил наивысшую оценку как лучший футболист матча.