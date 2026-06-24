Болезненное поражение от Португалии и резкая критика в адрес Каннаваро

·3·Спорт
Болезненное поражение от Португалии и резкая критика в адрес Каннаваро

Наше участие в Мундиале, к сожалению, началось не так, как мы ожидали. Крупное поражение (0:5) от сборной Португалии во 2-м туре группы «K» заставило глубоко задуматься не только болельщиков, но и профильных специалистов. После двух поражений подряд подопечные итальянского главного тренера Фабио Каннаваро оказались на последнем месте в турнирной таблице. Теперь наших представителей ждет матч на выживание против ДР Конго.

Тем временем бывший директор департамента национальных сборных Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) Азизбек Хайдаров высказал очень резкие и открытые мысли об игре. Его критика была направлена не только на грубые ошибки футболистов, но и на тактику главного тренера, а также на целесообразность его пребывания в команде.

«Наши защитники вместо того, чтобы отбирать мяч, были заняты позированием для фото»

По мнению Азизбека Хайдарова, исход встречи определили непонятные индивидуальные ошибки в начале игры. Особенно ситуации с первыми двумя пропущенными голами вызвали жесткое возмущение бывшего руководителя:

«Мы упустили эту игру. Честно говоря, я вообще не понял, чего хотел добиться Фабио Каннаваро. В ситуации с первым пропущенным голом наши защитники были заняты не обороной и отбором мяча, а позированием для фото или чем-то еще по своему желанию. На чемпионате мира пропускать такие голы абсолютно недопустимо».

Эксперт также подверг резкой критике действия одного из лидеров сборной Аббосбека Файзуллаева:

«Во втором эпизоде Аббосбек Файзуллаев просто убежал от мяча. Я совершенно не понимаю, зачем он так поступил. Насколько мне известно, до сих пор никто не умирал от того, что в него попал футбольный мяч. На турнире такого уровня в каждой ситуации нужно бороться до конца».

Хайдаров отметил, что такие сильные соперники, как Португалия, никогда не прощают подобные подарки. После быстрых голов команда психологически сломалась и не смогла вернуться в игру, в результате чего мы были вынуждены пропустить еще три мяча.

Оправдывают ли себя миллионы, выплачиваемые Каннаваро?

Самая большая тень от поражения, естественно, падает на главного тренера Фабио Каннаваро. Хайдаров открыто поставил под сомнение идею привлечения дорогостоящего иностранного специалиста и предложил вариант с местными тренерами:

  • Психологический надлом: После первого гола команда потеряла уверенность, и исправить ситуацию было невозможно. На таком уровне нужна максимальная концентрация с 1-й минуты и до последней секунды.

  • Вопрос менталитета: Вместо дорогого иностранного тренера было бы полезнее довериться местным специалистам, которые хорошо знают внутреннюю среду, характер футболистов и узбекский футбол изнутри.

«Честно говоря, я вообще не понимаю, почему Фабио Каннаваро предложили возглавить сборную Узбекистана. Какой смысл платить ему такие деньги? За эти средства команду можно было доверить нашим специалистам, которые хорошо знают наш футбол, наших игроков и наш менталитет».

Что будет дальше?

Какой бы тяжелой ни была ситуация, шансы еще не потеряны окончательно. Впереди нас ждет последний и самый важный решающий матч в группе против ДР Конго. Чтобы не терять надежду на выход в плей-офф, наши представители должны выйти на поле только за победой.

Как болельщики, мы надеемся, что из ошибок будут сделаны правильные выводы, и ребята проявят настоящий характер в следующем матче!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Криштиану Роналду резко ответил на вопрос о Лионеле Месси после исторического достиженияКриштиану Роналду резко ответил на вопрос о Лионеле Месси после исторического достиженияСегодня, 11:58Файзуллаев: Я горжусь тем, что я узбек и играю за национальную сборнуюФайзуллаев: Я горжусь тем, что я узбек и играю за национальную сборнуюСегодня, 11:30Сестра Роналду резко ответила хейтерамСестра Роналду резко ответила хейтерамСегодня, 11:23Элдор Шомуродов: Мы извиняемся перед болельщиками за крупное поражениеЭлдор Шомуродов: Мы извиняемся перед болельщиками за крупное поражениеСегодня, 11:17Рустам Ашурматов: Трудно переварить пять пропущенных головРустам Ашурматов: Трудно переварить пять пропущенных головСегодня, 11:09Хорватия обыграла Панаму и завоевала важные три очкаХорватия обыграла Панаму и завоевала важные три очкаСегодня, 10:56
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана