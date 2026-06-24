Болезненное поражение от Португалии и резкая критика в адрес Каннаваро

Наше участие в Мундиале, к сожалению, началось не так, как мы ожидали. Крупное поражение (0:5) от сборной Португалии во 2-м туре группы «K» заставило глубоко задуматься не только болельщиков, но и профильных специалистов. После двух поражений подряд подопечные итальянского главного тренера Фабио Каннаваро оказались на последнем месте в турнирной таблице. Теперь наших представителей ждет матч на выживание против ДР Конго.

Тем временем бывший директор департамента национальных сборных Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) Азизбек Хайдаров высказал очень резкие и открытые мысли об игре. Его критика была направлена не только на грубые ошибки футболистов, но и на тактику главного тренера, а также на целесообразность его пребывания в команде.

«Наши защитники вместо того, чтобы отбирать мяч, были заняты позированием для фото»

По мнению Азизбека Хайдарова, исход встречи определили непонятные индивидуальные ошибки в начале игры. Особенно ситуации с первыми двумя пропущенными голами вызвали жесткое возмущение бывшего руководителя:

«Мы упустили эту игру. Честно говоря, я вообще не понял, чего хотел добиться Фабио Каннаваро. В ситуации с первым пропущенным голом наши защитники были заняты не обороной и отбором мяча, а позированием для фото или чем-то еще по своему желанию. На чемпионате мира пропускать такие голы абсолютно недопустимо».

Эксперт также подверг резкой критике действия одного из лидеров сборной Аббосбека Файзуллаева:

«Во втором эпизоде Аббосбек Файзуллаев просто убежал от мяча. Я совершенно не понимаю, зачем он так поступил. Насколько мне известно, до сих пор никто не умирал от того, что в него попал футбольный мяч. На турнире такого уровня в каждой ситуации нужно бороться до конца».

Хайдаров отметил, что такие сильные соперники, как Португалия, никогда не прощают подобные подарки. После быстрых голов команда психологически сломалась и не смогла вернуться в игру, в результате чего мы были вынуждены пропустить еще три мяча.

Оправдывают ли себя миллионы, выплачиваемые Каннаваро?

Самая большая тень от поражения, естественно, падает на главного тренера Фабио Каннаваро. Хайдаров открыто поставил под сомнение идею привлечения дорогостоящего иностранного специалиста и предложил вариант с местными тренерами:

Психологический надлом: После первого гола команда потеряла уверенность, и исправить ситуацию было невозможно. На таком уровне нужна максимальная концентрация с 1-й минуты и до последней секунды.

Вопрос менталитета: Вместо дорогого иностранного тренера было бы полезнее довериться местным специалистам, которые хорошо знают внутреннюю среду, характер футболистов и узбекский футбол изнутри.

«Честно говоря, я вообще не понимаю, почему Фабио Каннаваро предложили возглавить сборную Узбекистана. Какой смысл платить ему такие деньги? За эти средства команду можно было доверить нашим специалистам, которые хорошо знают наш футбол, наших игроков и наш менталитет».

Что будет дальше?

Какой бы тяжелой ни была ситуация, шансы еще не потеряны окончательно. Впереди нас ждет последний и самый важный решающий матч в группе против ДР Конго. Чтобы не терять надежду на выход в плей-офф, наши представители должны выйти на поле только за победой.

Как болельщики, мы надеемся, что из ошибок будут сделаны правильные выводы, и ребята проявят настоящий характер в следующем матче!