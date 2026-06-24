В чемпионате MLS США произошло неожиданное событие: 20-летний защитник команды «Чикаго Файер» Мбекезели Мбокази сумел набрать больше голосов, чем Лионель Месси, в опросе среди звезд. Этот результат привлек внимание не только Северной Америки, но и всего мирового футбольного сообщества к таланту из Южной Африки. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Мбокази попал в состав Матча всех звезд (All-Star) уже в своем дебютном сезоне в MLS. По данным Goal.com, молодой защитник в первый же сезон, когда он удостоился столь высокого признания, опередил по количеству голосов восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси. Это свидетельствует о том, что не только его игра на поле, но и авторитет среди болельщиков стремительно растут.

Легендарный южноафриканский футболист Доктор Хумало, комментируя этот успех, назвал Мбокази настоящим «послом» своей страны. Хумало был последним южноафриканцем, попавшим в состав звезд MLS 30 лет назад. Он отметил, что современная MLS стала гораздо сильнее и превратилась в коммерчески привлекательный бренд по сравнению с 1990-ми годами.

Новая эра южноафриканского футбола

Мбокази перешел в США в декабре 2025 года из клуба «Орландо Пайрэтс». Четырехлетний контракт, подписанный с «Чикаго Файер», полностью себя оправдывает. В настоящее время футболист активно выступает не только на клубном уровне, но и в составе сборной Южной Африки в отборочных матчах ЧМ-2026.

По мнению экспертов, за успехом Мбокази стоят строгая дисциплина и воспитание, полученные в академии «Орландо Пайрэтс». В такой лиге, как MLS, наполненной звездами, особенно в среде, где играют такие имена, как Лионель Месси, Сон Хын Мин и Томас Мюллер, достижение лидерства в таком возрасте — явление крайне редкое.

В настоящее время в США, помимо Мбокази, выступает еще ряд южноафриканских футболистов, включая Пусо Дитеджане, Бонгокухле Хлонгаване и Олвету Маханью. Однако именно Мбокази выделяется на общем фоне своей уверенной игрой и харизмой. Говорят, что у него есть все возможности, чтобы в будущем стать одним из сильнейших защитников мира.

Это достижение является не только личным результатом футболиста, но и способствует повышению престижа южноафриканской футбольной школы на мировой арене. Ожидается, что конкуренция в одной лиге с такими легендами, как Лионель Месси, и завоевание любви болельщиков станут прологом к большой карьере Мбокази.