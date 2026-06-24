Застой в сборной Англии: Томас Тухель под огнем критики после ничьей с Ганой

Сборная Англии, находившаяся на подъеме после победы над Хорватией в групповом этапе чемпионата мира, столкнулась с неожиданным препятствием. Безголевая ничья в матче против сборной Ганы вновь подняла вопросы об атакующем потенциале «трех львов». По сообщению Goal.com, эта игра показала, насколько сложны задачи, стоящие перед новым главным тренером Томасом Тухелем. Об этом Goal.com сообщает в своем материале.

На протяжении всего матча Англия полностью контролировала владение мячом, однако это преимущество не трансформировалось в опасные моменты. Сборная Ганы под руководством Карлуша Кейруша с первых минут выбрала оборонительную тактику, стараясь не оставлять сопернику свободного пространства. Английские футболисты же избегали риска при попытках взломать плотную оборону, что снизило эффективность атак.

Статистика демонстрирует явное превосходство Англии: за первые 12 минут англичане совершили 111 точных передач, в то время как футболисты Ганы — всего 14. Несмотря на это, до 36-й минуты Англия не смогла создать ни одного опасного момента в открытой игре. Количество точных ударов по воротам соперника на протяжении всей встречи также оказалось неудовлетворительным.

Проблемы в атаке и фактор Гарри Кейна

Для капитана и главного бомбардира сборной Гарри Кейна этот матч выдался неудачным. Нападающий, который обычно является «двигателем» команды, всего трижды коснулся мяча внутри штрафной площади соперника. В концовке встречи, на 87-й минуте, у него возник отличный шанс забить, но удар с близкого расстояния прошел выше перекладины. Эта ситуация осложнила шансы Гарри Кейна в гонке за «Золотой бутсой».

Томас Тухель в послематчевом интервью особо отметил дисциплинированную игру соперника. «Гана защищалась с огромной дисциплиной и физической подготовкой. За всю свою карьеру я редко видел настолько плотно обороняющуюся команду. Найти свободные зоны было крайне сложно. В моментах, которые были у Гарри Кейна, просто не хватило удачи. Обычно он реализует такие возможности», — заявил немецкий специалист.

Для английского футбольного сообщества подобные реакции стали обычным делом. Стоило одержать одну победу, как звучат лозунги «кубок едет домой», но одна ничья вызывает волну резкой критики. Теперь Томасу Тухелю необходимо пересмотреть атакующие действия команды и найти способы взломать оборону в стиле «автобуса» перед стартами плей-офф.