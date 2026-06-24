Трансферный рекорд в женском футболе: Фелиция Шредер перешла в Реал Мадрид

·38·Спорт
Трансферный рекорд в женском футболе: Фелиция Шредер перешла в Реал Мадрид

Испанский клуб «Реал Мадрид» совершил самый дорогой трансфер в истории женского футбола, установив новый абсолютный рекорд. Мадридцы подписали 19-летнюю нападающую Фелицию Шредер из шведского клуба «БК Хакен». Эта сделка имеет большое значение не только из-за финансовых показателей, но и как свидетельство стремления «Реал Мадрида» к гегемонии в европейском женском футболе. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По данным Goal.com, в борьбе за Фелицию Шредер «Реал Мадрид» оставил позади почти всех гигантов Европы. Первоначально английский «Челси» предложил за шведский талант 1,2 миллиона фунтов стерлингов (около 1,6 миллиона долларов). Однако в итоге победил мадридский клуб, завершив сделку за беспрецедентную для женского футбола сумму. Ожидается, что шведская «машина голов» станет главным оружием «сливочных».

Талант в прицеле европейских гигантов

Трансфер Шредер не случаен. В последние годы она признается одним из самых перспективных игроков не только в Швеции, но и во всем континенте. По информации Спортбладет, серьезный интерес к футболистке проявляли такие клубы, как «Барселона», «Лион», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Даже представители лиги НВСЛ из США пытались заманить её в свои ряды.

Профессиональная карьера Фелиции Шредер развивалась стремительно. В 2023 году, не достигнув 16 лет, нападающая подписала контракт с «БК Хакен» и смогла забить гол уже в своем дебютном матче. В сезоне 2024 года она забила 12 мячей в 24 играх, а к 2025 году произошел настоящий прорыв. В том сезоне она провела 26 встреч, забив 30 голов и отдав 9 голевых передач, внеся огромный вклад в чемпионство своей команды в Швеции.

Новая стратегия «Реал Мадрида»

Женская команда «Реал Мадрида», основанная в 2020 году, до этого момента оставалась в тени таких грандов, как «Барселона». Руководство клуба намерено восполнить этот пробел с помощью покупки Шредер и бороться за трофеи в Лиге чемпионов и внутреннем чемпионате. Этот трансфер означает, что отношение мадридского клуба к женскому футболу коренным образом изменилось, и они нацелены на самые высокие вершины.

Шредер проявляет себя не только на клубном уровне, но и в системе сборной Швеции. Нападающая, забившая 19 голов в 28 матчах за молодежные сборные разных возрастов, в мае 2025 года была вызвана в национальную команду и сейчас является постоянным членом состава под руководством Тони Густавссона. Её физическая форма, чувство ворот и хладнокровие, несмотря на юный возраст, создают основу для того, чтобы она стала одним из лучших центральных нападающих мира.

По мнению экспертов, переход Фелиции Шредер в «Реал Мадрид» приведет к резкому росту цен на рынке женского футбола. Теперь топ-клубы продемонстрировали готовность тратить миллионы долларов на самых талантливых молодых футболисток. Это свидетельствует о том, что коммерческая привлекательность и профессиональный уровень женского футбола вышли на новый этап.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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