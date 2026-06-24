3 основные причины неудач нашей национальной сборной...

Наш первый в истории чемпионат мира проходит не так, как мы ожидали. После матча против Португалии и 0:5 крупного поражения сборная Узбекистана практически лишилась шансов на выход в плей-офф. В двух матчах мы забили один гол и пропустили 8 мячей.

После игры слезы капитана сборной, защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова стали тяжелым зрелищем для всех футбольных болельщиков. Но за этими слезами скрывалась горькая правда: на поле мы почти не смогли оказать сопротивления сопернику, теряя мяч в простых ситуациях.

Так что же стало причиной такого провала на историческом мундиале? Давайте объективно оценим ситуацию и проанализируем 3 основных фактора.

1. Волнение на большой сцене и разница в классе

На Кубке Азии и на континентальном уровне наша команда играет неплохо, но темп и давление ЧМ — это совершенно другой уровень. Большинство наших футболистов не имеют опыта выступлений в сильных европейских чемпионатах, многие никогда не играли за пределами Ближнего Востока.

Наши ребята не смогли выдержать высокую скорость, которую задали Колумбия и Португалия. Из-за сильного стресса возникла цепочка простых технических ошибок:

Неточности в передачах (пасах);

Ошибки в выборе позиции;

Легкая отдача мяча сопернику.

Например, в матче с Португалией из-за такой же простой ошибки был назначен пенальти, и мы пропустили второй гол. Стало очевидно, что команда была не готова к турниру ни психологически, ни тактически.

2. Непродуманная «карусель тренеров»

Чтобы понять нынешнее состояние команды, нужно вернуться в ближайшее прошлое. Фундамент сегодняшней сборной закладывал словенский специалист Сречко Катанец Под его руководством на Кубке Азии 2023 года мы дошли до четвертьфинала. Однако зимой 2025 года Катанец неожиданно ушел по состоянию здоровья. В то время команда шла на 2-м месте в квалификации с комфортным преимуществом.

После него команду принял наша местная легенда Тимур Кападзе Под его руководством Узбекистан впервые в истории досрочно обеспечил себе путевку на ЧМ. Все шло очень логично и красиво.

Точка перелома: ОФУ посчитало, что на мундиаль команду должен вести более известный иностранный специалист, и Фабио Каннаваропригласили его. Тренерская карьера Каннаваро и так была весьма спорной (он не добился успеха во многих командах). В итоге эта авантюра перед турниром не принесла плодов.

3. Мощные соперники и нехватка ресурсов (Стоимость состава)

Как бы горько это ни было, нужно признать: индивидуальное мастерство наших футболистов еще не достигло уровня мировой элиты. Мы ценим трудолюбие и рвение, но цифры не лгут.

Показатель Состояние нашей сборной Рейтинг стоимости состава на ЧМ 35-е место (одна из самых дешевых команд) Возраст команды Не самая старая (проблема не в возрасте, а в мастерстве) Представители в топ-клубах Европы Можно пересчитать по пальцам

Государством проводятся большие реформы по развитию футбольной инфраструктуры, открываются академии. Но футбол — это долгосрочная инвестиция. Дерево, посаженное сегодня, не даст плодов завтра. Для этого нужны годы.

Следующий шаг: попрощаться с высоко поднятой головой

Возможно, еще через 10 лет Узбекистан будет играть на равных с грандами. Но такова нынешняя реальность. Теперь главная задача — достойно провести последний матч в группе.

Впереди матч против Демократической Республики Конго Ждем, что в последней игре ребята покажут весь свой потенциал и покинут поле с высоко поднятой головой ради болельщиков и родины. Вперед, Узбекистан!