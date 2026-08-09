Жозе Моуринью критически оценил физическую форму Бернарду Силвы

Главный тренер «Реал Мадрид» Жозе Моуринью открыто высказался о физической форме полузащитника Бернарду Силвы, который провёл свой первый матч за команду. Как сообщает Goal.com, опытный специалист отметил, что футболист приехал на предсезонный сбор в плохом физическом состоянии. Об этом Goal.com сообщает далее.

В товарищеском матче, состоявшемся в Будапеште, «Реал Мадрид» обыграл «Ференцварош» со счётом 2:1. Эта встреча стала очередным испытанием для «королевского клуба» в рамках предсезонной подготовки.

Разбор игры и выводы тренера

На 41-й минуте Марио Ривас открыл счёт, а в начале второго тайма Карлос Эспи укрепил преимущество команды. После игры Жозе Моуринью, давший интервью телеканалу «Реал Мадрид ТВ», поблагодарил соперника и высоко оценил интенсивность матча.

В то же время португальский специалист отметил, что после перерыва игра команды стала немного менее организованной. По словам Моуринью, малое количество времени на поле у таких футболистов, как Винисиус Жуниор и Бернарду Силва, а также смена позиций повлияли на командную сыгранность.

Состояние Бернарду Силвы и план Моуринью

Бернарду Силва, перешедший летом из «Манчестер Сити» на правах двухлетнего контракта, оказался в центре внимания матча. Однако Жозе Моуринью не стал скрывать, что не полностью доволен текущими физическими возможностями полузащитника.

«Бедняга отдохнул на каникулах и приехал в немного плохом физическом состоянии», — сказал Моуринью. Отмечается, что футболист выступал за сборную на чемпионате мира и пережил тяжёлый сезон.

Тренер добавил, что с учётом текущих физических возможностей футболиста перевёл его на позицию десятого номера, где он может действовать между несколькими линиями. Следующие матчи «Реал Мадрид» проведёт против «Депортиво Ла-Корунья» и «Шальке».