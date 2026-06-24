Алмаз среди поражений — Бехруз Каримов поражает европейских экспертов

Хотя первые два матча на чемпионате мира завершились для нашей сборной горькими поражениями (1:3 от Колумбии, 0:5 от Португалии), в составе команды была одна яркая вспышка. 18-летний защитник сборной Узбекистана Бехруз Каримов своей игрой привлек пристальное внимание международных аналитиков и скаутов.

Известный венгерский спортивный журналист и футбольный аналитик Бенсе Бочак высоко оценил мастерство нашего молодого представителя на своих страницах в социальных сетях.

Что сказал венгерский эксперт?

Бенсе Бочак, наблюдая за играми нашей сборной, не скрыл своего восхищения универсальностью и хладнокровием Бехруза:

«Должен признать, что, несмотря на два поражения Узбекистана на чемпионате мира, 18-летний Бехруз Каримов меня очень удивил. Он футболист, который может играть как правого защитника, так и в центре при схеме с тремя защитниками. Обладает отличной техникой, физически крепкий, наносит мощные удары и спокоен в обращении с мячом».

«Огненное испытание» против мировых звезд

Первые игры Мундиаля стали для Бехруза настоящей школой мастерства. На поле он противостоял одному из самых опасных и лучших вингеров мира Луису Диасу (Колумбия), а также одному из сильнейших левых защитников мирового футбола Нуну Мендешу (Португалия). 18-летний парень ничуть не растерялся перед этими грандами и достойно выполнил свои задачи.

Космическая статистика Каримова в первых двух матчах:

Перехваты: 15 раз;

Наземные единоборства: участвовал в 34 ситуациях;

Успешный дриблинг: 6 раз (по этому показателю он показал лучший результат среди всех узбекских футболистов в обоих матчах!).

Суперудар, заставивший содрогнуться перекладину

На чемпионате мира Каримов стал незаменимой фигурой в составе сборной Узбекистана в обоих матчах:

В матче против Колумбии: Провел на поле все 90 минут и запомнился всем своим страшным суперударом, который попал в перекладину ворот соперника. В матче против Португалии: Тренеры заменили его лишь за короткое время до конца игры — на 89-й минуте.

Новая цель на трансферном рынке

По мнению Бенсе Бочака, Бехруз Каримов — футболист с очень редким и интересным профилем. Очевидно, что вскоре многие зарубежные клубы начнут борьбу за его трансфер. Самое главное, что сейчас его можно приобрести за относительно небольшие деньги, что является настоящим «подарком» для европейских клубов.

Хотя наша команда переживает тяжелые времена, то, что такие молодые таланты, как Бехруз, бесстрашно выступают на большой сцене, укрепляет нашу веру в будущее узбекского футбола. Молодец, Бехруз! Удачи в следующих играх!