Алмаз среди поражений — Бехруз Каримов поражает европейских экспертов

·55·Спорт
Алмаз среди поражений — Бехруз Каримов поражает европейских экспертов

Хотя первые два матча на чемпионате мира завершились для нашей сборной горькими поражениями (1:3 от Колумбии, 0:5 от Португалии), в составе команды была одна яркая вспышка. 18-летний защитник сборной Узбекистана Бехруз Каримов своей игрой привлек пристальное внимание международных аналитиков и скаутов.

Известный венгерский спортивный журналист и футбольный аналитик Бенсе Бочак высоко оценил мастерство нашего молодого представителя на своих страницах в социальных сетях.

Что сказал венгерский эксперт?

Бенсе Бочак, наблюдая за играми нашей сборной, не скрыл своего восхищения универсальностью и хладнокровием Бехруза:

«Должен признать, что, несмотря на два поражения Узбекистана на чемпионате мира, 18-летний Бехруз Каримов меня очень удивил. Он футболист, который может играть как правого защитника, так и в центре при схеме с тремя защитниками. Обладает отличной техникой, физически крепкий, наносит мощные удары и спокоен в обращении с мячом».

«Огненное испытание» против мировых звезд

Первые игры Мундиаля стали для Бехруза настоящей школой мастерства. На поле он противостоял одному из самых опасных и лучших вингеров мира Луису Диасу (Колумбия), а также одному из сильнейших левых защитников мирового футбола Нуну Мендешу (Португалия). 18-летний парень ничуть не растерялся перед этими грандами и достойно выполнил свои задачи.

Алмаз среди поражений — Бехруз Каримов поражает европейских экспертов

Космическая статистика Каримова в первых двух матчах:

  • Перехваты: 15 раз;

  • Наземные единоборства: участвовал в 34 ситуациях;

  • Успешный дриблинг: 6 раз (по этому показателю он показал лучший результат среди всех узбекских футболистов в обоих матчах!).

Суперудар, заставивший содрогнуться перекладину

На чемпионате мира Каримов стал незаменимой фигурой в составе сборной Узбекистана в обоих матчах:

  1. В матче против Колумбии: Провел на поле все 90 минут и запомнился всем своим страшным суперударом, который попал в перекладину ворот соперника.

  2. В матче против Португалии: Тренеры заменили его лишь за короткое время до конца игры — на 89-й минуте.

Новая цель на трансферном рынке

По мнению Бенсе Бочака, Бехруз Каримов — футболист с очень редким и интересным профилем. Очевидно, что вскоре многие зарубежные клубы начнут борьбу за его трансфер. Самое главное, что сейчас его можно приобрести за относительно небольшие деньги, что является настоящим «подарком» для европейских клубов.

Хотя наша команда переживает тяжелые времена, то, что такие молодые таланты, как Бехруз, бесстрашно выступают на большой сцене, укрепляет нашу веру в будущее узбекского футбола. Молодец, Бехруз! Удачи в следующих играх!

Бехруз КаримовУзбекистанБенсе БочакЛуис ДиасНуну Мендеш
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Гарри Кейн объяснил причины неудачи в матче с Ганой: капитан Англии оказался в центре критикиГарри Кейн объяснил причины неудачи в матче с Ганой: капитан Англии оказался в центре критикиСегодня, 21:34Что Криштиану Роналду сказал после матча против УзбекистанаЧто Криштиану Роналду сказал после матча против УзбекистанаСегодня, 21:17Роналду ответил на критику после матча с УзбекистаномРоналду ответил на критику после матча с УзбекистаномСегодня, 21:14«Черный список» Моуринью: кто покинет «Реал» и кто неприкасаем?«Черный список» Моуринью: кто покинет «Реал» и кто неприкасаем?Сегодня, 21:133 основные причины неудач нашей национальной сборной...3 основные причины неудач нашей национальной сборной...Сегодня, 21:12Хусанов не сдержал слез, Бернарду его утешилХусанов не сдержал слез, Бернарду его утешилСегодня, 21:12
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана