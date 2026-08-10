SpaceX стремится запускать и ловить корабль Starship в океане

Компания SpaceX, ведущий игрок аэрокосмической отрасли, активно продвигает идею запуска сверхтяжёлой космической системы Starship с плавучих платформ в океане и её последующего возвращения и захвата. По данным иксбт.ком, компания работает над получением необходимых разрешений от американских регулирующих органов для реализации этого масштабного плана. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Ожидается, что эти морские площадки в будущем станут важной частью инфраструктуры, обеспечивающей регулярные полёты Starship. Такой подход позволит значительно сократить интервалы между запусками космических кораблей. По мнению специалистов, эта технология сыграет решающую роль в повышении частоты полётов и выведении эффективности системы на новый уровень.

Преимущества океанских платформ

Плавучие комплексы можно размещать в нужных районах океана, не привязываясь к существующим космодромам и наземной инфраструктуре. Это особенно важно для SpaceX, которая ставит целью сделать систему Starship полностью многоразовой.

В настоящее время использование наземных площадок связано с определёнными ограничениями. В океане расширяются возможности выбора оптимальных точек с учётом требований безопасности. Это важный шаг на пути к успешному выполнению масштабных космических миссий в будущем.

Будущая инфраструктура и перспективы

Согласно планам, в будущем Starship должен выполнять миссии с регулярным возвращением на Землю. Для этого потребуется создать широкую сеть наземных и морских стартовых площадок. Предполагается, что морские платформы станут неотъемлемой частью этой глобальной инфраструктуры.

Если инициатива, рассматриваемая сейчас американскими регулирующими органами, будет одобрена, в истории частной космонавтики откроется ещё одна впечатляющая страница. SpaceX постепенно расширяет свои технические возможности, чтобы достичь амбициозных целей и ещё больше расширить доступ человечества к космосу.