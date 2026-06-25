Энтони Эланга рассказал, чему он научился, играя вместе с Криштиану Роналду

·26·Спорт
Энтони Эланга рассказал, чему он научился, играя вместе с Криштиану Роналду

Нападающий сборной Швеции и клуба «Ноттингем Форест» Энтони Эланга рассказал о том, какой огромный след в его карьере оставило время, проведенное в составе «Манчестер Юнайтед» вместе с Криштиану Роналду. Молодой футболист не скрыл, что гордится возможностью играть в одну эпоху с двумя величайшими легендами современности — Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Об этом сообщает Goal.com .

Известно, что сборная Португалии недавно одержала победу над Узбекистаном со счетом 5:0, и в этом матче Роналду удалось оформить дубль. В интервью изданию Сведен Хералд Эланга отметил, что он поражен тем, что его бывший однокомандник по-прежнему демонстрирует игру на высоком уровне.

По словам Эланги, отношение Криштиану Роналду к тренировкам и работа над собой являются настоящей школой для любого молодого футболиста. Он особо подчеркнул, что многому научился у португальской звезды не только на поле, но и за его пределами.

Профессионализм и секреты восстановления

«Я многому научился у Роналду. Особенно меня поразило его состояние после тренировок и внимание к процессу восстановления. Быть с ним в одной команде было для меня большой честью. Радостно, что он продолжает забивать голы», — говорит Эланга.

41-летний Криштиану Роналду и 39-летний Лионель Месси по-прежнему остаются на самых высоких вершинах мирового футбола. Эланга признал, сколько огромного труда требуется для поддержания такой физической формы в этом возрасте. Говоря о своем будущем, шведский нападающий заметил, что время покажет, сможет ли он играть до 41 года.

Также футболист высказался о традиционных спорах болельщиков «Роналду или Месси?». По его мнению, вместо того чтобы сравнивать этих двух легенд, нужно просто наслаждаться их игрой. «Я не могу выбрать кого-то одного. Нужно просто получать удовольствие от этих моментов», — добавил он.

Напомним, что Энтони Эланга успешно выступает в составе сборной Швеции под руководством Грэма Поттера. Его гол в ворота Нидерландов был высоко оценен даже легендарным Златаном Ибрагимовичем. В настоящее время он продолжает набираться опыта и применять на практике уроки, полученные от Роналду.

Манчестер ЮнайтедКриштиану РоналдуЭнтони ЭлангаФутболШвеция
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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