Шансы Узбекистана обновились — есть ли надежда на плей-офф

Первые два тура на Мундиале выдались довольно тяжелыми для нашей сборной и болельщиков. После поражений от Колумбии (1:3) и Португалии (0:5) наши представители сейчас занимают последнее место в группе «K», не набрав ни одного очка.

Но в футболе всегда есть место для чудес! Знаменитый Opta суперкомпьютер обновил свой математический прогноз относительно дальнейшей судьбы нашей сборной после двух туров. Цифры говорят нам, что надежда еще есть.

Когда говорят цифры: каковы шансы на спасение?

Согласно хладнокровным расчетам суперкомпьютера, вероятность прохода нашей команды в следующие этапы оценивается следующим образом:

Стадия турнира Вероятность результата (в процентах) Выход в стадию плей-офф 7,36% Выход в 1/8 финала 1,24% Выход в четвертьфинал 0,33% Стадия полуфинала 0,06% Финал и чемпионство Минимальная (почти 0%)

К сожалению, по мнению аналитиков, шансы сборной Узбекистана занять первое место в группе теперь полностью отсутствуют. Также вероятность завоевания главного трофея практически равна нулю. Но самое главное — у нас все еще есть более 7% шансов выйти в следующий этап!

Игра «жизни и смерти» для подопечных Каннаваро

Чтобы раздуть этот, пусть и маленький, огонек надежды, последний тур группового этапа станет для нас настоящим финалом. Подопечные тренера Фабио Каннаваро выйдут на поле против Демократической Республики Конго (ДР Конго).

Главная задача ясна: Чтобы сохранить шанс на путевку в стадию плей-офф ЧМ-2026, наши парни должны выйти на поле в этом противостоянии только и исключительно за победой.

Мяч круглый, поле ровное. Что бы ни сказал суперкомпьютер, на поле все равно играют люди, и мы верим в наших парней до конца. Вперед, Узбекистан!