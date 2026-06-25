Шансы Узбекистана обновились — есть ли надежда на плей-офф

·1·Спорт
Шансы Узбекистана обновились — есть ли надежда на плей-офф

Первые два тура на Мундиале выдались довольно тяжелыми для нашей сборной и болельщиков. После поражений от Колумбии (1:3) и Португалии (0:5) наши представители сейчас занимают последнее место в группе «K», не набрав ни одного очка.

Но в футболе всегда есть место для чудес! Знаменитый Opta суперкомпьютер обновил свой математический прогноз относительно дальнейшей судьбы нашей сборной после двух туров. Цифры говорят нам, что надежда еще есть.

Когда говорят цифры: каковы шансы на спасение?

Согласно хладнокровным расчетам суперкомпьютера, вероятность прохода нашей команды в следующие этапы оценивается следующим образом:

Стадия турнира

Вероятность результата (в процентах)

Выход в стадию плей-офф

7,36%

Выход в 1/8 финала

1,24%

Выход в четвертьфинал

0,33%

Стадия полуфинала

0,06%

Финал и чемпионство

Минимальная (почти 0%)

К сожалению, по мнению аналитиков, шансы сборной Узбекистана занять первое место в группе теперь полностью отсутствуют. Также вероятность завоевания главного трофея практически равна нулю. Но самое главное — у нас все еще есть более 7% шансов выйти в следующий этап!

Игра «жизни и смерти» для подопечных Каннаваро

Чтобы раздуть этот, пусть и маленький, огонек надежды, последний тур группового этапа станет для нас настоящим финалом. Подопечные тренера Фабио Каннаваро выйдут на поле против Демократической Республики Конго (ДР Конго).

Главная задача ясна: Чтобы сохранить шанс на путевку в стадию плей-офф ЧМ-2026, наши парни должны выйти на поле в этом противостоянии только и исключительно за победой.

Мяч круглый, поле ровное. Что бы ни сказал суперкомпьютер, на поле все равно играют люди, и мы верим в наших парней до конца. Вперед, Узбекистан!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Матч Португалия — Узбекистан стал одним из самых посещаемых тураМатч Португалия — Узбекистан стал одним из самых посещаемых тураСегодня, 00:23Нуну Мендеш раскрыл секрет своего великолепного гола в ворота УзбекистанаНуну Мендеш раскрыл секрет своего великолепного гола в ворота УзбекистанаСегодня, 00:17Энтони Эланга рассказал, чему он научился, играя вместе с Криштиану РоналдуЭнтони Эланга рассказал, чему он научился, играя вместе с Криштиану РоналдуСегодня, 00:14Криштиану Роналду установил исторический рекорд на ЧМ: реакция Бруну ФернандешаКриштиану Роналду установил исторический рекорд на ЧМ: реакция Бруну ФернандешаВчера, 23:57Фабио Каннаваро о Криштиану Роналду: «Он должен поиграть еще несколько лет»Фабио Каннаваро о Криштиану Роналду: «Он должен поиграть еще несколько лет»Вчера, 23:35Гарри Кейн и мистика: ганский колдун «освободил» капитана АнглииГарри Кейн и мистика: ганский колдун «освободил» капитана АнглииВчера, 23:17
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана