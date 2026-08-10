Ювентус и Пари Сен-Жермен ведут активные переговоры на трансферном рынке

·51·Спорт
Ювентус и Пари Сен-Жермен ведут активные переговоры на трансферном рынке

Ожидается, что итальянский Ювентус и французский Пари Сен-Жермен активизируют контакты в летнее трансферное окно. Переговоры между сторонами могут не ограничиться вопросом о вратаре и включить другие важные сделки, направленные на усиление линии атаки. Об этом сообщили известный спортивный журналист Фабрицио Романо и издание Корриере делло Sport. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Сообщается, что парижский клуб практически договорился о трансфере вратаря «Пармы» Зиона Судзуки. Будущее японского голкипера, оцениваемого примерно в 35 миллионов евро, пока окончательно не определено. Он может остаться в Париже и побороться за место в основном составе после ухода другого вратаря либо отправиться в аренду в другую команду для получения игрового опыта.

Шаги туринского клуба

Если Зион Судзуки будет отправлен в аренду, «Ювентус» также может подключиться к борьбе за него. Однако сообщается, что туринский клуб пока не принял окончательного решения по этому вопросу. Руководство Пари Сен-Жермен ожидает от итальянской команды конкретного ответа относительно вратаря.

Переговоры между двумя грандами не ограничиваются только вратарями. По информации Корриере делло Sport, тёплые отношения между клубами могут открыть путь к трансферу нападающего Джонатана Дэвида. «Ювентус» рассматривает вариант продажи канадского форварда, чтобы найти средства для приглашения нового нападающего.

Ситуация вокруг Джонатана Дэвида

Пари Сен-Жермен может быть одним из наиболее реальных претендентов на игрока, поскольку чемпиону Франции необходимо усилить линию атаки после ухода Гонсалу Рамуша. Хорошее знакомство спортивного директора ПСЖ Луиша Кампуша с Джонатаном Дэвидом, которого он ранее привёл в «Лилль», ещё больше повышает вероятность трансфера. Специалист активно поддерживает идею приглашения футболиста в команду.

Пока неизвестно, в каком именно формате будет оформлена сделка. «Ювентус» оценивает трансферные права на канадского футболиста в сумму от 20 до 30 миллионов евро и предпочитает прямую продажу. Вместе с тем вариант с арендой игрока также полностью не исключается.

По информации GOAL.ком, трансферы Зиона Судзуки и Джонатана Дэвида в будущем могут стать основой масштабных переговоров между «Ювентусом» и Пари Сен-Жермен. Ожидается, что судьба этих двух сделок решится в последние дни летнего трансферного окна.

ЮвентусПари Сен-ЖерменДжонатан ДэвидЗион СудзукиТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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