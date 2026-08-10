Преданная собака 4 дня неподвижно ждала своего хозяина

В китайском городе Ухань судьба преданной собаки тронула пользователей интернета. Несколько дней собака не покидала мост через реку Янцзы и молча сидела, ожидая в одном и том же месте.

По сообщениям местных жителей, несколько дней назад хозяин собаки трагически прыгнул в реку именно с этого места. После этого питомец остался на мосту и продолжил ждать своего хозяина.

Собака в течение четырёх дней не покидала это место. Окружающие предлагали ей еду и воду, однако преданное животное не хотело уходить.

Один из представителей местных жителей сообщил, что собака выглядела здоровой и ухоженной. Это свидетельствовало о том, что раньше хозяин хорошо заботился о ней.

После того как фотографии преданной собаки, сидящей в ожидании на мосту, распространились в интернете, эта история привлекла широкое внимание общественности. Кадры также тронули пользователей социальных сетей.

Позже Ассоциация защиты мелких животных Уханя подтвердила смерть хозяина собаки. После исчезновения собаки с моста специалисты начали её поиски.

В результате поисков преданную собаку нашли в безопасности и передали под опеку организации по защите животных.

Сейчас организация ищет для неё новую семью, которая сможет окружить её любовью и заботой. Спасатели стремятся дать собаке возможность начать новую безопасную и наполненную любовью жизнь.