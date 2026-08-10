Гарри Кейн подпишет новый долгосрочный контракт с «Баварией»

·40·Спорт
Гарри Кейн подпишет новый долгосрочный контракт с «Баварией»

Капитан сборной Англии Гарри Кейн готовится связать свое будущее с немецкой «Баварией» на долгие годы. Как сообщает Goal.com, опытный нападающий вступит в официальные переговоры о продлении контракта с мюнхенцами, что практически исключает его возвращение в английскую Премьер-лигу или бывший клуб «Тоттенхэм». Об этом сообщает .

До истечения действующего контракта 31-летнего футболиста сейчас оставалось 12 месяцев. Однако последние сообщения ясно показывают, что нападающий не намерен покидать мюнхенский клуб. Вернувшийся к предсезонным тренировкам Гарри Кейн проведет на этой неделе переговоры с руководством «Баварии» об условиях нового соглашения.

Новый контракт и планы на будущее

По информации Те Тимес, «Бавария» планирует предложить своему лидеру новый трехлетний контракт. Ожидается, что соглашение полностью охватит годы пика спортивной формы футболиста и завершится за месяц до его 36-летия. Стороны намерены избежать лишнего внимания к контрактному вопросу перед началом нового сезона и сосредоточиться на победах на внутренней и международной арене.

Ранее многие эксперты и болельщики предполагали, что после завоевания трофеев в Германии Гарри Кейн вернется в Лондон и попытается побить рекорд Алана Ширера в Премьер-лиге — 260 голов. Сейчас нападающему, который отстает от этого достижения всего на 47 голов, этот рубеж по-прежнему кажется одной из главных целей.

Лига чемпионов — приоритетная задача

Однако успешная карьера в Германии и две подряд победы в Бундеслиге изменили приоритеты футболиста. Сейчас Гарри Кейн считает завоевание кубка Лиги чемпионов более важной целью, чем рекорд Премьер-лиги.

Напомним, в 2019 году футболист вместе с «Тоттенхэмом» дошел до финала этого престижного турнира, но уступил в решающем матче. Он считает «Баварию» одним из немногих клубов, способных гарантировать борьбу за победу среди сильнейших команд Европы в каждом сезоне, и решил продолжить карьеру в Мюнхене.

Гарри КейнБаварияТоттенхэмЛига ЧемпионовПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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