Манчестер Сити согласовал условия контракта с Аюбом Будди

·60·Спорт
Манчестер Сити согласовал условия контракта с Аюбом Будди

Действующий чемпион английской Премьер-лиги Манчестер Сити близок к очередной крупной сделке в летнее трансферное окно. Клуб полностью согласовал условия контракта с талантливым полузащитником французского Лилля Аюбом Будди. Этот трансфер рассматривается как важный шаг для главного тренера команды Энцо Марески в обновлении центра поля и усилении опорной зоны. Об этом сообщает Goal.com.

По информации Goal.com, 18-летний игрок сборной Марокко хочет присоединиться к Манчестер Сити, а переговоры между сторонами вышли на заключительную стадию. Известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Кс подтвердил, что футболист и его представители полностью согласовали условия личного контракта с английским клубом. Сам игрок также предпочитает завершить переход уже сейчас, не откладывая соглашение до 2027 года.

Стремительный взлёт звёздного футболиста

Рост Аюба Будди за последний год вызвал большой резонанс в европейском футболе. В сезоне-2025/26 он стал неотъемлемой частью основного состава Лилля. Молодой полузащитник 35 раз выходил в стартовом составе в матчах чемпионата Франции и Лиги Европы, продемонстрировав отличное видение поля и физическую зрелость.

Эти разносторонние выступления также повысили авторитет футболиста на международной арене. Несмотря на свой юный возраст — всего 18 лет, — Аюб Будди пять раз вышел в стартовом составе сборной Марокко на чемпионате мира. Такой опыт на высоком уровне значительно увеличил его трансферную стоимость и привлёк внимание европейских грандов.

Трансферная стоимость и финансовые детали

Если этот трансфер будет успешно завершён, общие летние расходы Манчестер Сити могут достичь 200 миллионов фунтов стерлингов. Напомним, в летнее трансферное окно клуб приобрёл полузащитника Ноттингем Форест Элиота Андерсона за 116 миллионов фунтов стерлингов.

Изначально Лилль требовал 100 миллионов евро (примерно 86 миллионов фунтов стерлингов) за свою главную звезду, однако руководству Манчестер Сити удалось снизить цену. По данным источников, итоговая сумма трансфера, как ожидается, составит от 70 до 80 миллионов евро. Менее чем за две недели до начала нового сезона АПЛ «горожане» стремятся оформить этот переход.

Манчестер СитиАюб БуддиЛилльАПЛТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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