В «Барселоне» возник кризис капитанов

·86·Спорт
В «Барселоне» возник кризис капитанов

Каталонская «Барселона» столкнулась с неожиданным кризисом капитанов на фоне трансферов и травм. Выбытие и уход ключевых лидеров команды поставили перед главным тренером Ханси Фликом задачу выбрать новых капитанов. В преддверии нового сезона «Барселона» вынуждена пересмотреть свою внутреннюю иерархию. Об этом сообщает Goal.com .

По информации Goal.com, сложившаяся в клубе ситуация связана с уходом Марк-Андре тер Стегена и возможным переходом Рональда Араухо в другую команду. Изначально ожидалось, что после аренды тер Стегена в «Аякс» капитанская повязка перейдёт к уругвайскому защитнику. Однако сообщения о возможном переходе Араухо в «Ливерпуль» ещё больше осложнили ситуацию.

Главные кандидаты на капитанскую повязку

До конца прошлого сезона в пятёрку основных капитанов команды входили Марк-Андре тер Стеген, Рональд Араухо, Френки де Йонг, Рафинья и Педри. Теперь на фоне имеющихся потерь Френки де Йонг является естественным кандидатом на роль первого капитана клуба. Однако травма нидерландского полузащитника и внутренние обсуждения вокруг процесса его восстановления усложняют ситуацию.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство клуба недовольно тем, что Френки де Йонг ставит интересы национальной сборной выше клубных обязательств. Именно поэтому бразильский нападающий Рафинья стал одной из самых влиятельных фигур команды как на поле, так и за его пределами, и превратился в главного претендента на постоянное ношение капитанской повязки.

Расширенная группа капитанов

Хотя ожидается, что де Йонг, Рафинья и Педри займут три ведущие позиции, «Барселоне» необходимо определить ещё двух игроков для завершения капитанской группы. Одним из главных кандидатов на вакантные места считается Эрик Гарсия. Бывший защитник «Манчестер Сити» обладает опытом выступлений на высоком уровне и хорошо понимает требования клуба, поскольку является воспитанником «Ла Масии».

Несмотря на юный возраст, Гави также входит в число кандидатов на место в капитанской группе. Полузащитник ярко демонстрирует идентичность «Барселоны» своей самоотдачей, страстью на поле и преданностью клубным традициям. Ожидается, что Ханси Флик примет это важное решение, которое определит будущее команды, в ближайшие дни.

БарселонаХанси ФликЛа ЛигаФутбольные НовостиТрансферы
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