Орбитальную группировку Starlink увеличат до 100 тысяч спутников

·34·Технологии
Орбитальную группировку Starlink увеличат до 100 тысяч спутников

Компания SpaceX под руководством Илона Маска объявила о масштабных планах по расширению глобальной спутниковой сети Starlink. В будущем ожидается, что размер этой орбитальной группировки, включая аппараты Директ-то-Келл для прямого подключения смартфонов к сети, превысит 100 000 спутников. Это может коренным образом изменить глобальную интернет-инфраструктуру и рынок связи. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, весной текущего года число аппаратов Starlink, работающих на орбите Земли, приближалось к 10 000. Комментируя перспективы сети, инвестор Сойер Меррит предположил, что переход Starlink на поколение В3 и расширение группировки до 100 000 устройств примерно в 100 раз увеличит общую пропускную способность сети. По его оценке, каждый спутник В3 сможет обеспечивать скорость передачи данных в 10 раз выше, чем аппараты предыдущего поколения В2.

Технологический рывок и огромная производительность

Илон Маск подтвердил общие прогнозы инвестора и отметил, что производительность системы будет расти ещё масштабнее. По словам главы SpaceX, спутники Starlink будущих поколений могут обладать пропускной способностью более чем в 50 раз выше по сравнению с версией В2. Это позволит предоставлять абонентам более быстрый и стабильный доступ в интернет.

Расширение спутниковой группировки до столь огромных масштабов напрямую зависит от возможностей тяжёлой ракетной системы Starship. Именно этот космический корабль станет ключевым фактором при выводе на орбиту необходимого количества аппаратов нового поколения. Успешное развитие ракетной системы позволит быстро наращивать сеть.

Конкуренция на мировом рынке интернета

По мнению экспертов и главы компании, столь масштабное расширение в будущем изменит весь телекоммуникационный рынок. Согласно предыдущим заявлениям Илона Маска, даже если конкурирующие спутниковые системы увеличат свою пропускную способность в 10 раз, в будущем на долю Starlink может приходиться более 90% всего глобального ИП-трафика.

Развитие этой технологии оценивается как важный шаг не только в обеспечении интернетом отдалённых регионов, но и в переводе скорости и качества обмена данными по всему миру на новый уровень. Ожидается, что популяризация таких глобальных технологий в развивающихся странах, включая Узбекистан, в будущем поможет значительно улучшить интернет-покрытие.

StarlinkИлон МаскSpaceXИнтернетТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Google Play появился первый каталог конкурирующих приложенийВ Google Play появился первый каталог конкурирующих приложенийСегодня, 18:54Космический аппарат Каталйст замедлил вращение и продолжает миссию СвифтКосмический аппарат Каталйст замедлил вращение и продолжает миссию СвифтСегодня, 18:30Создана система отслеживания транспорта, работающая без ГПС и мобильного интернетаСоздана система отслеживания транспорта, работающая без ГПС и мобильного интернетаСегодня, 17:59КАЛБ резко повышает качество аккумуляторов для электромобилейКАЛБ резко повышает качество аккумуляторов для электромобилейСегодня, 17:29Искусственный интеллект ищет новые материалы, защищающие микрочипы от перегреваИскусственный интеллект ищет новые материалы, защищающие микрочипы от перегреваСегодня, 17:24В магазине приложений Google Play запустили платежную систему VenmoВ магазине приложений Google Play запустили платежную систему VenmoСегодня, 17:23
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет