Орбитальную группировку Starlink увеличат до 100 тысяч спутников

Компания SpaceX под руководством Илона Маска объявила о масштабных планах по расширению глобальной спутниковой сети Starlink. В будущем ожидается, что размер этой орбитальной группировки, включая аппараты Директ-то-Келл для прямого подключения смартфонов к сети, превысит 100 000 спутников. Это может коренным образом изменить глобальную интернет-инфраструктуру и рынок связи. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, весной текущего года число аппаратов Starlink, работающих на орбите Земли, приближалось к 10 000. Комментируя перспективы сети, инвестор Сойер Меррит предположил, что переход Starlink на поколение В3 и расширение группировки до 100 000 устройств примерно в 100 раз увеличит общую пропускную способность сети. По его оценке, каждый спутник В3 сможет обеспечивать скорость передачи данных в 10 раз выше, чем аппараты предыдущего поколения В2.

Технологический рывок и огромная производительность

Илон Маск подтвердил общие прогнозы инвестора и отметил, что производительность системы будет расти ещё масштабнее. По словам главы SpaceX, спутники Starlink будущих поколений могут обладать пропускной способностью более чем в 50 раз выше по сравнению с версией В2. Это позволит предоставлять абонентам более быстрый и стабильный доступ в интернет.

Расширение спутниковой группировки до столь огромных масштабов напрямую зависит от возможностей тяжёлой ракетной системы Starship. Именно этот космический корабль станет ключевым фактором при выводе на орбиту необходимого количества аппаратов нового поколения. Успешное развитие ракетной системы позволит быстро наращивать сеть.

Конкуренция на мировом рынке интернета

По мнению экспертов и главы компании, столь масштабное расширение в будущем изменит весь телекоммуникационный рынок. Согласно предыдущим заявлениям Илона Маска, даже если конкурирующие спутниковые системы увеличат свою пропускную способность в 10 раз, в будущем на долю Starlink может приходиться более 90% всего глобального ИП-трафика.

Развитие этой технологии оценивается как важный шаг не только в обеспечении интернетом отдалённых регионов, но и в переводе скорости и качества обмена данными по всему миру на новый уровень. Ожидается, что популяризация таких глобальных технологий в развивающихся странах, включая Узбекистан, в будущем поможет значительно улучшить интернет-покрытие.