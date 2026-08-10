Самая длинная в мире нить для французского вязания превышает 31 километр

Самая длинная в мире нить для французского вязания растянулась почти на 31,42 километра. Этот необычный рекорд был установлен в городе Ситтингборн, Великобритания.

Рекорд установил британец Эдвард Ханнафорд. Его нить для французского вязания длиной 31,42 километра была официально зарегистрирована 12 апреля 2016 года.

Ханнафорд начал увлекаться французским вязанием ещё в 1989 году. Для изготовления тонкой шерстяной нити он использовал катушку с четырьмя гвоздями.

Самое интересное, что на создание разноцветной нити рекордной длины у него ушло более 20 лет. По словам автора, эта длинная нить всё ещё продолжает расти.

Так обычное хобби с годами превратилось в грандиозный рекорд. Благодаря труду Эдварда Ханнафорда была создана одна из самых длинных нитей в истории французского вязания.