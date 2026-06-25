Марк Кукурелья призывает Энцо Фернандеса перейти в Реал Мадрид: состоится ли трансфер?

Испанский защитник Марк Кукурелья после своего перехода из лондонского «Челси» в мадридский «Реал Мадрид» не стал скрывать желания видеть своего бывшего одноклубника Энцо Фернандеса рядом с собой. Ожидается, что этот трансфер вызовет большой резонанс не только для мадридского клуба, но и для всего европейского футбола. Кукурелья уже подписал шестилетний контракт, чтобы выступать под руководством Жозе Моуринью, и теперь пытается привлечь аргентинского чемпиона мира в этот проект. Об этом сообщает Goal.com, сообщает источник.

В интервью изданию Marca Кукурелья остановился на своих отношениях с Энцо Фернандесом и его возможном трансфере. «Он потрясающий футболист и мой близкий друг. Энцо поздравил меня с переходом в Мадрид. Надеюсь, его трансфер тоже состоится. Мы были счастливы вместе в «Челси», и я был бы очень рад возможности снова быть вместе в таком великом клубе, как «Реал Мадрид», — говорит испанский защитник.

Конфликты в лондонском клубе и интерес к Мадриду

Будущее Энцо Фернандеса в составе «Челси» находится под вопросом с прошлого сезона. Открытое выражение симпатии футболиста к городу Мадрид привело к охлаждению отношений с руководством клуба и тренерским штабом. В частности, слова аргентинского полузащитника о том, что Мадрид напоминает ему родной Буэнос-Айрес и он хотел бы там жить, вызвали недовольство болельщиков и руководства лондонского клуба.

После этих заявлений бывший тренер «Челси» Лиам Розениор принял строгие меры в отношении игрока, оставив его в запасе в важных матчах против «Манчестер Сити» и «Порт Вейл». По мнению тренера, футболист своими словами перешел «красную черту» в вопросе лояльности к проекту клуба. По данным Goal.com, сам Фернандес после вылета из Лиги чемпионов не дал четкого ответа на вопрос о том, останется ли он в клубе.

Однако агент футболиста и бывшая звезда «Пари Сен-Жермен» Хавьер Пасторе встал на защиту Энцо. Пасторе подчеркнул, что игрок никогда не говорил об уходе из «Челси», а лишь искренне ответил на вопрос о городе, который ему нравится. «Энцо — профессиональный парень, и он всегда отдает всего себя команде, за которую играет. Он просто сказал, что ему нравится город Мадрид, и это не значит предательство клуба», — добавил Пасторе.

В настоящее время «Реал Мадрид» рассматривает варианты усиления центральной полузащиты. Если трансфер Энцо Фернандеса состоится, это может еще больше укрепить гегемонию мадридской команды в следующем сезоне. «Челси» же стоит перед трудным выбором: сохранить один из своих самых дорогостоящих активов или расстаться с ним за крупную сумму.